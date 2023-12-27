Робот Tesla напал на инженера завода в Техасе 1 27.12.2023, 8:58

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Мужчина ранен.

В США на заводе компании Giga Texas вблизи Остина (штат Техас) произошел инцидент, в очередной раз поднявший волну недоверия и даже страха к автоматизированным роботам. На инженера этой компании напал робот Tesla и ранил его.

Об этом сообщила британская Daily Mail. Издание ссылается на данные отчета о травмах, поданном Tesla в регуляторные органы и показы рабочих, которые были свидетелями несчастного случая.

Двое работников завода с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала красная машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Робот Tesla прижал инженера, который в тот момент программировал двух его «коллег», выведенных из строя. После этого вонзил свои металлические когти в спину и руку мужчины, оставив после нападения кровавый след на стене цеха.

Инцидент, в результате которого жертва получила открытую рану на левой руке, был описан в отчете компании о травмах за 2021 год. Согласно закону Tesla должна представлять такие отчеты местным властям, чтобы сохранить налоговые льготы в штате.

Хотя ни в 2021, ни в 2022 году Tesla не сообщала регуляторам о других подобных травмах, связанных с работами на фабрике в Техасе, этот инцидент вызвал повышенную обеспокоенность по поводу опасности, которую несут автоматизированные роботы на рабочем месте.

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