В Беларуси сократили квоты на производство водки и плодовых вин
- 27.12.2023, 8:59
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Появились данные на 2024 год.
Совет министров Беларуси постановлением №897 от 20 декабря установил квоты на производство алкогольной и иной спиртосодержащей продукции в 2024 году.
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В сравнении с 2023 годом уменьшены квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий, фруктово-ягодных и плодовых вин. При этом увеличены квоты для коньяка, виски, рома и винных напитков.
В следующем году планируется произвести:
спирта-сырца из пищевого сырья — 1,13 млн дал (на 40 тыс. дал меньше, чем первоначально было установлено на 2023 год),
спирта ректификованного из пищевого сырья — 8,465 млн дал (без изменений),
водки и ликеро-водочных изделий — 10,54 млн дал (-503,7 тыс. дал),
фруктовой водки — 7,5 тыс. дал (без изменений),
виноградной водки — 5,5 тыс. дал (+3 тыс. дал),
фруктово-ягодных натуральных вин — 5,183 млн дал (-308 тыс. дал),
крепленых плодовых вин — 2,524 млн дал (-963 тыс. дал),
советского шампанского и других игристых вин — 2,1 млн дал (без изменений),
виноградных вин — 4,031 млн дал (+85 тыс. дал),
коньяка — 930 тыс. дал (+235 тыс. дал),
бренди — 177 тыс. дал (-4 тыс. дал),
виски — 397 тыс. дал (+80,5 тыс. дал),
рома — 44,5 тыс. дал (+13,5 тыс. дал),
текилы — 18,5 тыс. дал (+4,5 тыс. дал),
кальвадоса — 13 тыс. дал (без изменений),
непищевого спирта — 1 млн дал (без изменений),
винного виноградного кулера — 200 тыс. дал (без изменений),
крепких спиртных напитков — 1,5107 тыс. дал (+6,7 тыс. дал),
спиртных напитков из зернового сырья — 263 тыс. дал (+8 тыс. дал),
крепких фруктовых напитков – 2 тыс. дал (-2,5 тыс. дал),
коктейльных напитков – 2 тыс. дал (без изменений),
коньячных напитков – 4 тыс. дал (+1 тыс. дал),
винных напитков – 82 тыс. дал (+52 тыс. дал),
фруктов во фруктовом вине – 2 тыс. дал (без изменений),
лекарственных антисептиков — 245 тыс. дал (-15 тыс. дал),
ветеринарных антисептиков — 5 тыс. дал (без изменений),
дезинфицирующих средств — 257 тыс. дал (-58,5 тыс. дал).
Квоты распределены между областями, Минском, концерном «Белгоспищепром», «Белкоопсоюзом» и НАН Беларуси. Надо отметить, что в течение года правительство может корректировать установленные квоты.