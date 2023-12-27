Кадыров проронил скупую мужскую слезу Телеграм-канал «Русский декаданс»

27.12.2023, 9:08

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Лебезящий Киркоров запустил покаянный флешмоб.

Рубрику «Оправдания» запустила российская эстрада. Посетив вечеринку Ивлеевой, звезды настолько смутились вопиющему дресс-коду тусовки виновницы торжества, что внезапно осознали свое скрепное начало и понеслись в интернет записывать видеоизвинения. На этом моменте Кадыров проронил скупую мужскую слезу.

Сначала Лолита и Билан попытались в оправдания, но не получилось: у Лолиты все равно отменили концерты, Билан ими особо и не мог похвастаться. Киркоров тоже запустил флешмоб — казалось бы, перед Песковым уже распинался, но, видимо, в Кремле не простили. Лейтмотив у обращений один: родину любим, голые задницы — нет. К ним же присоединилась и Собчак, что уже наталкивает на определенные мысли о намеренном перемещении внимания с реально важных тем: например, об атаке на «Новочеркасск» прошедшей ночью.

Ивлеева тоже извинилась за организацию вписки.

И даже свои антивоенные посты из «экстремистского» «Инстаграма» удалила, но от наказания ее это не спасло: не то «Союз отцов» оскорбился, не то скрепоносцы обиду затаили — разобрать сложно, но штраф блогерше светит нехилый. Провластная помойка RT радуется, что в суд поступил коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в счет компенсации морального вреда, из-за которого на установленную сумму могут арестовать счета и недвижимость дивы.

А неработоспособность российских ПВО никого не оскорбила?

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