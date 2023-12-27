Умер известный белорусский видеоператор Сергей Чирик 1 27.12.2023, 9:11

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Ему было 64 года.

15 декабря умер известный белорусский видеоператор Сергей Чирик, сообщает «Радыё Свабода». Ему было 64 года.

Сергей Чирик не имел профильного образования видеооператора, но снял сотни разноформатных лент с хроникой знаковых событий новейшей истории Беларуси.

Создание БНФ, первые празднования Дня Воли, Дзядоў, Дня беларускай вайсковай славы, куропатские и чернобыльские шествия, протесты минских рабочих и визит Билла Клинтона — все отразилось в его лентах.

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