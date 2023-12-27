CША отразили масштабную атаку хуситов в Красном море 1 27.12.2023, 9:14

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Ни одно американское судно не пострадало.

Американским военным удалось предотвратить масштабную атаку хуситов в Красном море, которую они осуществляли из Йемена.

Об этом пишет Times of Israel.

За десять часов атаки хуситы выпустили 12 беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты и две крылатые ракеты. Все они были успешно сбиты.

«Эсминец с управляемыми ракетами USS Laboon и неопределенное количество истребителей F-18 сбили 12 атакующих дронов, три противокорабельные баллистические ракеты и две крылатые ракеты, выпущенные хуситами за десять часов», — сообщили из Центрального командования.

По их данным, ни одно судно не пострадало, также не поступило сообщений о пострадавших.

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