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CША отразили масштабную атаку хуситов в Красном море

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  • 27.12.2023, 9:14
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CША отразили масштабную атаку хуситов в Красном море

Ни одно американское судно не пострадало.

Американским военным удалось предотвратить масштабную атаку хуситов в Красном море, которую они осуществляли из Йемена.

Об этом пишет Times of Israel.

За десять часов атаки хуситы выпустили 12 беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты и две крылатые ракеты. Все они были успешно сбиты.

«Эсминец с управляемыми ракетами USS Laboon и неопределенное количество истребителей F-18 сбили 12 атакующих дронов, три противокорабельные баллистические ракеты и две крылатые ракеты, выпущенные хуситами за десять часов», — сообщили из Центрального командования.

По их данным, ни одно судно не пострадало, также не поступило сообщений о пострадавших.

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