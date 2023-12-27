Крупный белорусский банк ввел изменения по кредитам на недвижимость 27.12.2023, 9:16

Что теперь ждет клиентов?

«Приорбанк» объявил, что на 2024 год «замораживает» процентные ставки по кредитам на недвижимость. Однако это не затронет тех клиентов, которые только собираются взять займы.

«До конца 2024 года процентные ставки по кредитам на покупку или строительство недвижимости, оформленные по 28 февраля 2022 года, останутся на прежнем уровне. Дополнительных действий с вашей стороны для сохранения прежних ставок не требуется», — уточняет банк.

При этом спецпредложение не распространяется на кредитные договоры на строительство недвижимости по 240-му указу, то есть для льготников.

Напомним, в январе банки, скорее всего, повысят процентные ставки по кредитам на жилье. Это связано с решением Нацбанка. Регулятор повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в январе 2024 года. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. То есть некоторые займы в следующем месяце должны подорожать.

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