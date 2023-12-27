«Мужья вернутся с фронта и устроят госпереворот» 3 27.12.2023, 9:20

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В России жены мобилизованных предупредили Путина.

Жены российских мобилизованных, которые участвуют в акциях протеста против войны в Украине, рассказали, что полиция в РФ не трогает их во время проведения акций.

Одна из них рассказала, что российские власти хорошо понимают угрозу: в случае если к женщинам применят силу, то их мобилизованные мужья и сыновья вернутся с фронта и устроят в России государственный переворот, сообщает dialog.ua.

«Они не будут нас давить, потому что понимают, если сделают что-то против жен и матерей мобилизованных, то мобилизованные на фронте не останутся. Они придут сюда и устроят госпереворот», - заявила девушка журналистам.

В последние недели в России набирает обороты антивоенное движение женщин, которые требуют возвращения с фронта их мобилизованных родственников.

Социологи также фиксируют, что в России растет недовольство войной.

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