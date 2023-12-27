Ученые раскрыли секрет самого лучшего подарка на Новый год 27.12.2023, 9:31

Как избежать привычных «ловушек»?

Все мы одновременно любим и ненавидим сезон подарков во время зимних праздников. Любим за шанс получить что-то, о чем мечтали давно, а ненавидим за необходимость подыскать что-нибудь хорошее для всех родных и друзей, что может быть проблематичным. Ведь так непросто угадать, чем именно можно порадовать человека.

В результате в одних только США до 20% подаренных предметов возвращаются в магазины, а еще около 2,6 миллиона тонн разных вещей оказывается на свалках.

Почему случается так, что мы просчитываемся, и как не дарить разные ненужности – изучением этих вопросов занимается маркетолог и психолог из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне Джулиан Гиви.

Как пишет издание Science News.

Когда он начинал свое исследование, то предполагал, что дарителями движет простое желание сделать приятное получателям подарков. Но выяснилось, что это не так. Оказалось, что люди часто выбирают что-то, удовлетворяющее их собственные желания, а не желание получателя. При этом они стремятся к уникальности, общественному одобрению или просто шутят. То есть, по словам Гиви, чтобы быть более успешным в дарении, было бы неплохо убрать с дороги собственное эго.

Ошибки выбора

По словам Гиви, ошибаться мы начинаем уже на этапе выбора и упаковки подарков. Например, мы часто думаем, что дарить подержанную вещь – плохая идея. Но если это подарок мечты, он действительно сделает жизнь человека лучше и предмет в хорошем состоянии, то получатель все равно ему обрадуется.

Кроме того, мы склонны переоценивать роль подарочной упаковки. Допустим, у вас есть на подарок 50 долларов. Из них вы можете потратить 40 долларов на саму вещь и 10 – на красивую упаковку. Но ведь можно сэкономить на упаковке и пустить все деньги на предмет получше. Да и получатель был бы гораздо более рад, если бы в коробке лежало 10 долларов, а не увидеть яркую оберточную бумагу такой же стоимости, которая тут же будет отправлена в мусорку. Но согласно общепринятым нормам, подарок нужно красиво упаковать и преподнести.

Также мы часто думаем, что дарить часть большого подарка тоже плохо. Допустим, вы идете на свадьбу и молодожены заказали восемь тарелок по 25 долларов каждая. Но у вас есть только 100 долларов и вы можете купить только половину из заказанного. Как дарители, мы не любим дарить незавершенные подарки. Но получатели, как правило, рады и этому.

Опыт лучше вещей

Уже несколько исследований указывают на то, что определенный опыт может стать гораздо лучше подарком, чем предмет. Мы часто фокусируемся на том, чтобы подарить человеку какую-нибудь вещь, а она потом стоит у него дома и не приносит никакой пользы. В то время как впечатления делают людей более счастливыми, чем материальные подарки. Кроме того, подарки, связанные с опытом, делают ближе дарящего и принимающего. Именно поэтому сертификат на какое-нибудь развлечение станет лучшим выбором и оставит после себя больше воспоминаний, чем аналогичная по стоимости футболка.

Не переоценивайте значение сюрприза

Выбирая подарок, мы больше всего фокусируемся на моменте, когда бантик с коробки будет снят и мы увидим эмоции. В то время как получатель подарка больше внимания уделяет долгосрочной полезности. Исследования показывают, что люди ошибаются относительно того, насколько важен элемент сюрприза. Да, получатель может не так ярко обрадуется чему-то действительно нужному, однако такая вещь принесет ему больше положительных эмоций в долгосрочной перспективе.

Примером подарков Гиви назвал фонтан для шоколадного фондю и кофеварку. Фонтан более уникален и красив, но как часто в течение года его достанут из шкафа, чтобы им воспользоваться? Кофеварка – менее оригинальный подарок. Но работать она будет каждое утро и каждый раз будет доставлять человеку удовольствие.

«Внесезонные» подарки приносят больше счастья

Один из неожиданных выводов, сделанных Гиви в ходе своего исследования, заключается в том, что более дешевые подарки, сделанные вне традиционного сезона дарения, как рождественские праздники, приносят столько же радости, как дорогие предметы в сезон. К примеру, если вы потратите 10 долларов в случайный мартовский вторник, это принесет человеку столько же счастья, сколько предмет стоимостью 50 долларов, подаренный на Рождество. Поэтому, если хотите сделать получателя действительно счастливым, дарите приятные мелочи без повода.

И, конечно, исследователь обратил внимание на то, что важной составляющей успеха подарка является его соответствие желанию получателя. Лучше заранее узнать, что человеку нужно и что улучшит его жизнь. Возможно, он действительно против бывших в употреблении вещей в качестве подарка или предпочитает получить что-то материальное вместо впечатлений. Тогда лучше ориентироваться на его личные вкусы, а не результаты исследований. В конце концов из каждого правила бывают исключения.

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