У нового белорусского автобуса МАЗ в России отказали тормоза 27.12.2023, 9:42

1,904

ЧП произошло в Самаре.

В России произошло новое ЧП с автобусами МАЗ. 26 декабря у одного из автобусов в Самаре отказали тормоза.

«В настоящее время автобус (новый МАЗ) отбуксирован в МАЗ-центр для проведения соответствующего осмотра и проверки всех систем. Пострадавших нет. С водителем пока переговорить не удалось», — рассказали в пресс-службе перевозчика — компании «Самара Авто Газ».

В прошлом месяце в Самаре загорелся один из новых белорусских трамваев. Его планировали отправить на ремонт в Минск.

Летом 2023 года Беларусь поставила в Самару 50 новых автобусов МАЗ. Эти автобусы известны тем, что подозрительно часто горят — например, в прошлом году в одном только Санкт-Петербурге сгорели как минимум шесть автобусов белорусского производства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».