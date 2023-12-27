«На БДК «Новочеркасск» в момент удара находились почти 80 моряков, потери колоссальны» 27.12.2023, 9:58

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В месте попадания найдены обломки и узел крепления ракеты Storm Shadow.

На российском корабле «Новочеркасск», стоявшем в порту Феодосии, в момент прилета ночью 26 декабря находилось 77 моряков. В настоящее время известно об одном погибшем, 19 ранены, еще 33 моряка числятся пропавшими без вести.

На месте попадания якобы были найдены обломки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники.

«Новочеркасск» в Феодосии во время удара

По его данным, боеприпас во время атаки попал в носовую часть большого десантного корабля.

Канал также утверждает, что вследствие прилета ракеты погибла 64-летняя работница охраны порта Феодосии Надежда Толщина, еще четверо мирных жителей якобы ранены.

Корабль полностью выгорел и затонул.

Как сообщал сайт Charter97.org, вечером 26 декабря были опубликованы спутниковые снимки, подтверждающие, что в порту Феодосии кроме «Новочеркасска», было поражено еще одно судно оккупантов. Об этом же ранее говорила и спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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