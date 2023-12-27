Плохая новость для Лукашенко 27.12.2023, 10:02

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Елбасы отчаянно сигнализирует.

В декабре 2023 года вступили в силу поправки в закон «О президенте Республики Беларусь». Они предусматривают «систему гарантий» экс-правителям страны и членам их семей. Вероятно, таким образом Лукашенко и его окружение надеются «подстраховаться».

Однако история знает совсем недавний пример даже на постсоветском пространстве, когда лидер, правивший 30 лет, решил провернуть то же самое — но в итоге потерял свои гарантии за один год.

Сайт zerkalo.io рассказывает, как Нурсултан Назарбаев создал вокруг себя культ личности, закрепил его в законах, а после преемник практически все у него отнял.

30 лет у власти и подготовка к отставке

Нурсултан Назарбаев пришел к власти в Казахстане в далеком 1989-м. Тогда этого политика, главу республиканского правительства, избрали первым секретарем местной компартии.

В 1990-м Назарбаев стал лидером Казахской ССР, затем — уже независимой страны. На всех президентских выборах за время независимости страны он набирал, по официальным данным, более 90% голосов избирателей (исключение — выборы 1999 года, когда он получил скромные для себя 79,78%).

В середине десятых годов елбасы (с казахского — «лидер нации», «глава государства»; официальный титул, который носил Назарбаев) решился на транзит. В 2017-м в Конституцию Казахстана внесли изменения, которые, среди прочего, заметно ослабляли роль президента. Так, глава государства лишился возможности единолично формировать правительство (теперь его стали назначать по представлению премьера после консультаций с нижней палатой парламента) и издавать указы, имеющие силу законов, отменять решения правительства или премьера, утверждать госпрограммы и систему финансирования бюджетных органов. Парламенту дали больше полномочий в вопросах снятия с должностей членов правительства.

В 2018 году был принят закон о Совете безопасности, который закрепил за этим органом власти координацию «единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана». Это сделало Совбез одним из ключевых органов в стране. Назарбаев как «елбасы» получил право пожизненно его возглавлять. Почему? В документе было написано, что в «силу исторической миссии» политика. Сам орган из консультативно-совещательного превратился в конституционный.

«Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан — Елбасы, и его статус являются неизменными», — в том числе такая формулировка появилась в Конституции в 2017 году.

Транзит и гарантии

Обезопасив себя, как ему казалось, всеми возможными способами, Назарбаев решился на передачу власти. 19 марта 2019 года он обратился к народу по телевидению и неожиданно объявил о своем досрочном уходе с поста президента. Прямо во время телеобращения «елбасы» подписал соответствующий указ, которым сложил с себя полномочия со следующего дня.

По Конституции они перешли к главе верхней палаты парламента — Касым-Жомарту Токаеву. Ранее он был премьером, дважды возглавлял МИД, а также занимал пост заместителя генсека ООН. В том же 2019 году в стране прошли досрочные выборы, после которых Токаев, набрав по официальным данным 70,96% голосов, из исполняющего обязанности превратился в полноценного президента.

Сам же Назарбаев не ушел из политики совсем. Он оставил за собой сразу несколько постов, которые позволяли ему сохранять контроль за преемником и ситуацией в стране в целом:

пожизненный пост главы Совета безопасности (напомним, после принятых изменений — одного из самых влиятельных органов государственной власти в Казахстане);

пост председателя партии «Нур Отан» (правящая партия, контролирующая больше двух третей в нижней палате парламента — Назарбаев возглавлял ее с 1999 года);

пост председателя Ассамблеи народа Казахстана (органа, контролирующего национальную политику в стране);

пожизненный пост члена Конституционного совета (аналог белорусского Конституционного суда — органа, уполномоченного трактовать Конституцию и определять законность принимаемых в стране правовых актов);

пост куратора фонда «Самрук-Казына» (фонда национального благосостояния, контролирующий государственные активы на миллиарды долларов).

Кроме того, Назарбаев имел и гарантии, зафиксированных в законе «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы». Этот документ был принят еще в 2000-м, но в него периодически вносились изменения. Последние из них — в 2017-м, когда шла подготовка к транзиту. Помимо получения вышеперечисленных постов в документе утверждалось, что Назарбаеву «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право»:

обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов.

Как отмечалось в законе, «разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства» согласовываются с елбасы.

Воспрепятствование законной деятельности экс-президента, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение его изображений не допускались и преследовались по закону.

Елбасы предсказуемо получил неприкосновенность. Отмечалось, что он «не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента <…>, а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса <…>. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру».

Неприкосновенность распространили на все имущество, принадлежащее ему и членам его семьи. А также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Гарантировались банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов политика и совместно проживающих с ним членов его семьи. Елбасы выделили ежемесячную пенсию в размере 80% зарплаты действующего президента страны. Когда же Назарбаев умрет, его родные должны были получать «ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному законодательством Республики Казахстан на день его смерти».

Отдельно отмечалось, что для работы Назарбаева создается канцелярия, которая ответственна только перед ним и содержится за счет бюджета страны.

Протесты и потеря всех должностей

Если бы все принятые положения оставались в силе, Назарбаева ждала бы приятная и спокойная старость: Токаев занимался бы повседневными делами, а «мудрый» вождь осуществлял бы общее руководство.

Первое время так и было: «елбасы» и преемник все это время работали в связке и в открытые серьезные конфликты по каким-либо вопросам не входили. Показательно и то, что одним из первых шагов Токаева на посту президента стало переименование столицы страны Астаны в Нур-Султан, о чем он заявил в своей инаугурационной речи, а также указ о присуждении Назарбаеву высшей награды страны — звезды «Народного Героя».

Первый президент продолжал оказывать значительное влияние на происходящее в стране. Так, в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека за 2019 год отмечалось, что Токаев консультируется при проведении назначений в правительстве и госорганах со своим предшественником.

В ноябре 2021 года Назарбаев заявил, что в будущем передаст преемнику руководство партией «Нур Отан». Но в целом его влияние оставалось прежним.

Однако в начале января 2022 года в стране вспыхнули массовые протесты, вызванные двукратным подорожанием сжиженного газа, — многие пользовались им в качестве автомобильного топлива. Протесты переросли в беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, захватом правительственных зданий и мародерством. По официальным данным, в стычках погибли 225 человек, пострадали 4578.

Уже 5 января Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза. Четыре дня спустя пресс-секретарю первого президента пришлось уточнить, что его руководитель сам передал должность своему преемнику. Это стало началом конца.

После подавления волнений должностей лишились три зятя Назарбаева: они потеряли посты председателя правления АО «КазТрансОйл», председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей и руководителя АО «НК «КазТрансГаз». С должности первого зампреда главы Комитета нацбезопасности уволили племянника Назарбаева. В конце января Токаев убрал и прежнего главу ЦИК, который приходится дочери Назарбаева сватом.

Сам первый президент впервые с момента начала протестов появился на публике 18 января. В своем видеообращении он подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти. На следующий день депутаты приняли поправки об отмене его пожизненного председательства в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. 28 января Токаев сместил Назарбаева с поста лидера партии «Нур Отан», а его дочь Даригу убрали из политсовета организации.

2 февраля парламент Казахстана принял поправки в законодательство, которые отменяют необходимость согласовывать с Назарбаевым новые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. 7 февраля политика лишили права пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совбез, а еще отстранили от участия в формировании государственной политики страны. В итоге за месяц Назарбаев потерял четыре должности из пяти. Он остался лишь членом Конституционного совета республики, что уже ни на что не влияло.

2 марта была переименована партия «Нур Отан», в названии которой первый слог совпадал с первым слогом имени Назарбаева. Она стала называться «Аманат».

5 июня в стране прошел референдум, по которому произошел отказ от суперпрезидентской формы правления. Тогда же из Конституции были исключены статьи о «Первом президенте — Елбасы».

17 сентября столица республики Нур-Султан вновь стала называться Астана.

1 января 2023 года был расформирован Конституционный совет, пожизненным членом которого являлся Назарбаев. Так за год первый президент Казахстана потерял все свои пять должностей.

Процесс отстранения Назарбаева от власти на этом не закончился. В январе 2023 года экс-глава страны перестал быть почетным сенатором. В июне из Уголовного кодекса исключили статью «О Елбасы» — ответственность за оскорбление Назарбаева исчезла (до этого за нее можно было получить три года). Слова «Первый президент — Елбасы» также были исключены из других законодательных и нормативных актов.

Канцелярию и библиотеку Назарбаева закрыли, на ее базе в октябре учредили президентский центр, «олицетворяющий» заслуги бывшего и действующего глав государства.

16 ноября 2023 года Токаев распустил правление Фонда благосостояния «Самрук-Казына», возглавляемого своим предшественником.

Что осталось у Назарбаева?

Формально некоторые должности у Назарбаева еще есть. Он все еще почетный председатель Ассамблеи народа Казахстана, Организации тюркских государств, почетный председатель консультативных встреч глав государств Евразийского экономического союза и Центральной Азии, глава совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Но эти должности нужны лишь для того, чтобы потешить эго, никаких реальных рычагов влияния у Назарбаева не осталось.

Оставили Назарбаеву и пенсию в размере 80% от зарплаты действующего президента. Также у первого президента Казахстана не отняли государственную квартиру и дачу с обслуживающим персоналом, личную охрану и автомобиль с личным водителем. Все это оплачивается из бюджета страны. Отметим, что родственники экс-президента — зять Тимур Кулибаев, средняя дочь Динара Кулибаева, старшая дочь Дарига Назарбаева, внук Нурали Алиев, племянник Нурбол Назарбаев — в 2023 году вошли в число 50 богатейших бизнесменов страны по версии журнала Forbes Kazakhstan. Их совокупное состояние составляет примерно 10 миллиардов долларов.

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