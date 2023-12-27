Российская телеведущая опубликовала покаянное видео за скандальную вечеринку со «звездами» 27.12.2023, 10:15

Рекордное по продолжительности.

«Я бы очень хотела попросить второй шанс у народа».

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вновь извинилась за скандальную вечеринку со «звездами», сообщает «Медуза».

Телеведущая и блогер опубликовала в инстаграме два ролика с извинениями за мероприятие. Она назвала их «криком души», который ни с кем не согласовывала.

В этих видео Ивлеева рассуждает о своей карьере и потере диалога с аудиторией. По ее словам, в глазах аудитории, связь с которой последние годы «истончалась», она выглядит «человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью».

В конце 21-минутного ролика Ивлеева обратилась к подписчикам, сказав, что «хочет нащупать новые возможности коммуникации».

«Для меня это очень важно. Говорят, Россия умеет прощать. Я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Что наверное сейчас и происходит. Я не буду уворачиваться, и готова к любым исходам», — заключила Ивлеева.

20 и 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом «почти голый». Из-за внимания провластных активистов к фото и видео с мероприятия, многим его участникам пришлось публично извиниться — в том числе Филиппу Киркорову, Ксении Собчак и Лолите.

26 декабря телеграм-канал Baza сообщил, что банк «Тинькофф» и оператор МТС отказались от сотрудничества с Ивлеевой. В то же время издание The Insider сообщило, что российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке.

«Ивлеева побила все рекорды. Записала раскаяние на 21 минуту. Извиняется не только за вечеринку, но и вообще за всю свою жизнь в последние годы», — отмечают российские телеграм-каналы.

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