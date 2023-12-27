Беларусь продлила «продуктовое эмбарго» 1 27.12.2023, 10:17

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Но в нем появилось новое исключение.

Правительство Беларуси еще на год продлило эмбарго на продукты из так называемых недружественных стран. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство продлило действие основных пунктов постановления № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» до 31 декабря 2024 года.

В новом документе есть яблоки, которые ввозятся в страну с 1 апреля по 30 июня. То есть импорт западных яблок в этот период не будет запрещен. Также в документе оставили исключение для яблок, ввозимых с 1 по 31 июля. Значит, запрет на импорт яблок не будет действовать весь второй квартал — с 1 апреля до 31 июля. Напомним, до конца нынешнего года вводится запрет на

Кроме того, запрет на продажу «недружественных» продуктов не будет распространяться на товары, которые были задержаны таможенными органами и не востребованы в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС.

Напомним, в начале прошлого года белорусские власти ввели продовольственное эмбарго как ответ на «дискриминационную политику и осуществление недружественных действий». С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Это означает, что такую продукцию, выпущенную в странах, которые признаны «недружественными», запрещено ввозить в Беларусь.

Вместе с тем, несмотря на запрет ввоза целого списка продуктов из «недружественных» стран, импортировать их можно (как бы странно это ни звучало), но только по специальным квотам, выданным госорганами. В случае с шоколадом такие квоты выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. То есть эта структура решает, кто и в каких количествах будет ввозить в нашу страну такие продукты.

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