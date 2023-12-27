«Получился такой белорусский доктор Хаус» 2 27.12.2023, 10:26

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Истории молодых белорусов, которые «пошли не в айти», а в науку

Образ ученого почему-то сразу рисуется таким: седовласый интроверт в заумных очках обложился томами литературы в своей лаборатории и днями и ночами усиленно трудится над созданием шедевра. Однако современные ученые далеки от романтики прошлого. Это поразительно целеустремленные и образованные прагматики, которые за стенами научных институтов танцуют, поют, создают арт-объекты, изучают языки, играют на музыкальных инструментах. Как все успевать и не устаревать в мире, который летит вперед с точки зрения технологий и знаний, журналисты onliner.by расспросили у белорусских ученых.

«Помимо работы, читаю по три-четыре книжки в неделю»

Александр Федотов бо́льшую часть рабочего времени читает лекции и ведет пары у студентов физического факультета БГУ, а параллельно проводит инженерно-физические расчеты по научным проектам и создает компьютерные модели.

— Современный физик редко пишет формулы на бумаге. Мы умеем это делать, но сегодня возможности сильно расширились за счет систем компьютерной алгебры. Многие процессы получилось автоматизировать.

Фото: onliner.by

Александр признается, что в жизни многих физиков наступает переломный момент, после которого они начинают по собственной воле посвящать вечера и выходные работе. Близкие от этого не в восторге, но со временем привыкают. Для молодого человека такая увлеченность своим делом не новость. Его дедушка и бабушка, родители тоже в науке, поэтому круглосуточная работа с раннего детства казалась парню нормой жизни.

Еще с университета он интересовался компьютерами, программированием и моделированием, работал в IT, но не нашел там для себя большого интереса. Со временем почувствовал тягу к более фундаментальным вещам и сферой исследования выбрал компьютерное моделирование именно для физики.

Фото: onliner.by

Весь этот год он работал над созданием системы термостабилизации установки MPD коллайдера NICA в городе Дубна. Система позволит исследовать особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная в первые моменты после большого взрыва.

— Друзьям я объясняю сам процесс примерно так. Допустим, у нас есть большая комната, которая заполнена котами, мы их видим. Пусть это будут электроны в атомах. Когда через помещение пробегает новый неизвестный зверек, напрямую услышать и увидеть его мы не можем. Считайте, это новая элементарная частица. Видимые нам коты от столкновений с быстрым зверьком «подпрыгивают», как электроны отрываются от атомов, и по их прыжкам мы можем оценить свойства неизвестного зверька. Но если один кот сонный, а другой бодрый, прыгают они по-разному. Мы уже не можем понять, что за новый зверь пробежал. Наша задача — держать котов в одинаковом состоянии, а частицы — при одинаковой температуре. Так мы в физике и гоняемся за частицами по их запутанному следу.

Один расчет у физика может занять от десяти часов до пяти-шести суток. В таком ритме трудно найти время на увлечения. Помимо работы, Александр очень много читает — по три-четыре книжки в неделю из художественной литературы и научной фантастики. Изредка может зависать в видеоиграх и заимствовать там необычные идеи моделирования.

Фото: onliner.by

По мнению молодого человека, современные ученые практически ничем не отличаются от коллег из прошлого. Чтобы провести серьезное исследование и внести вклад в науку, нужно так сильно погрузиться в свою область, что на все остальное не останется сил. Парень говорит: среди наших ученых есть и романтики из прошлого, и шустрые экспериментаторы. Причем больше ценятся вторые, потому что они более общительные и могут быстро наладить контакты с коллегами и заказчиками, а это всегда в почете.

— В Советском Союзе у ученых была возможность погрузиться в фундаментальное исследование и заниматься им всю жизнь, на это выделялось финансирование. Сейчас приходится браться за мелкие темы, а в перерывах — изучать глобальные проблемы, — сравнивает времена Александр. — Каждый новый проект требует от физиков понимания нового контекста, методов расчета, навыков в области программирования. Грубо говоря, современный физик должен уметь объяснять компьютеру, что ему нужно сделать в данный момент. Плюс, как ни странно, ценятся навыки в области визуализации, так как для многих проектов нужно делать графические иллюстрации. Это я уже не говорю о постоянном совершенствовании языков.

Фото: onliner.by

Александр считает, что любому уважающему себя физику просто необходимо следить за научными трендами. К примеру, в его области сейчас активно развиваются природовдохновленные технологии, их принципы используются в солнечных батареях и самоочищающихся поверхностях. Также в отрасли происходит тотальная цифровизация, изобретается все больше способов смоделировать все, что возможно.

— Мы еще далеки от искусственного интеллекта в глобальном его понимании, это удовольствие не из дешевых. Зато регулярно используем ChatGPT 4 для написания громоздких черновиков. У чата есть доступ к системам компьютерной алгебры, которые очень упрощают поиск информации для физиков. Я уверен, что нейронные сети будут только развиваться, а значит, и нам придется еще больше и быстрее учиться.

Фото: onliner.by

Чтобы за всем успевать и не устаревать в современном мире, Александр советует фильтровать информацию и по возможности избегать мусорных ресурсов. А еще — выбирать хобби, которые позволяют создавать что-то новое. Это может быть музыка, рисование, робототехника или любительское программирование.

«Этакий микробиологический доктор Хаус»

В детстве Анна Барейко хотела стать врачом, но передумала. Девушке показалось, что она слишком эмпатичная и будет чересчур переживать за людей. Тогда решила пойти на биофак, чтобы со временем лечить болезни растений, а не людей.

Фото: onliner.by

Так и получилось. Сейчас Анна работает в лаборатории «Коллекция микроорганизмов» Института микробиологии НАН.

— Надо мной часто шутят: «Ты, наверное, занимаешься червями». На самом деле нет, я изучаю разные бактерии и грибы, которые вызывают болезни у растений. Получается, этакий микробиологический доктор Хаус. Моя задача — узнать, чем болеют растения, чтобы потом их могли быстро вылечить. Это актуально для любой страны, особенно для тех, где усиленно занимаются сельским хозяйством, берегут посевы и беспокоятся о продовольственной безопасности.

Анна рассказывает, что опасных для растений микроорганизмов тысячи, и в лаборатории постоянно находят новые, разрабатывают методы исследования под них, погружаются в науку все глубже и понимают, что ничего не знают. Это бесконечный процесс:

— Бактерии эволюционируют со скоростью света — тот же вирус гриппа у человека. Микроорганизмы выживают и в холоде, и при высокой температуре, и в песке, и в соли — где угодно.

Фото: onliner.by

Сообщество современных ученых, конечно, своеобразное, считает девушка. Со стороны они могут казаться слишком умными и закрытыми, за счет чего образуется некий ореол элитарности.

— Но высокие стандарты — это ведь неплохо: присоединиться к нам захочет еще больше людей, особенно молодых. На самом деле люди науки постоянно учатся чему-то новому, они эрудированы в разных областях. Сейчас все науки дополняют друг друга, и нам уже недостаточно просто знать микробиологию — надо разбираться в химии, знать несколько языков, чтобы следить за мировыми трендами. К примеру, я изучаю китайский. Да, ученые остаются прежними интеллектуалами, но сейчас среди нас уже мало интровертов.

Анна уверена, что современным ученым важно уметь рассказывать о своей работе простым и доступным языком, чтобы понял даже ребенок. С этим и связано ее хобби. В свободное время девушка несет науку в массы: организует научно-популярные лектории и проводит фестиваль науки. В таком ритме найти баланс между работой и личной жизнью удается не всегда, из-за чего страдают близкие.

Фото: onliner.by

За стенами института ученые снимают маски и становятся простыми людьми, со своими причудами. Но есть одна черта, которая все-таки их объединяет: все они очень творческие. Натура творца всегда стремится к открытиям и новизне. Коллеги Анны интересуются музыкой, танцуют и поют, рисуют, создают арт-объекты, играют на музыкальных инструментах, занимаются скульптурой, фотографией и выдумают себе другие самые необычные хобби.

— Чтобы не устаревать в современном мире на любом рабочем месте, нужно постоянно учиться и следить за трендами, проходить курсы, расширять кругозор, подтягивать знания по базовым предметам. А еще — фильтровать информацию, отсеивать лишнее и избавляться от мусора, — делится секретами бодрости современный микробиолог. — Я считаю, что главная задача вузов сейчас — как раз научить молодежь учиться и дать базовые фундаментальные знания, все остальное придет с практикой.

Анна думает, что можно усиленно трудиться всю жизнь и так и не сделать какое-то великое открытие. Но эта рутинная ежедневная работа все равно будет спасать растения от вредителей и тем самым помогать людям.

Фото: onliner.by

— Вспомните того же Александра Флеминга, который открыл пенициллин абсолютно случайно. Возможно, я найду какой-то новый вид или открою вещество, но на данный момент свою миссию я вижу в продвижении науки среди обычных людей. Это точно в моих силах, и это реально. Иногда мы мыслим быстрее любых научных трендов, но не всегда есть возможности и условия для того, чтобы воплотить идеи в жизнь.

К примеру, во время декрета девушка увлеклась изучением молочнокислых бактерий. У ребенка обнаружили аллергию на молоко, и она долго думала, чем заменить продукт. Альтернатив в стране почти не оказалось, хотя во всем мире эта тема уже давно развивается. К сожалению, продвинуться в исследовании на тот момент не удалось: не было большой потребности и производства, которое бы этим занималось. Но ситуация меняется, аллергиков становится все больше, сейчас тему изучает еще и институт мясомолочной промышленности. Анна планирует вернуться к теме исследования.

Фото: onliner.by

— Мы изучаем не только вредителей огурцов и томатов, — улыбается Анна. — В следующем году белоруски полетят в космос, соберут микробиологические образцы и привезут их прямо сюда, в нашу лабораторию. Очень ждем этого глобального исследования в области космической микробиологии. Также сейчас очень актуальны способы исследования генетики микроорганизмов. Мы тоже хотим подробнее изучить, как населяющие нас бактерии и грибы влияют на самочувствие, эмоции, аппетит, развитие умственных способностей. Это может стать прорывным открытием.

Напоследок говорим о новых технологиях. Девушка убеждена, что роботы не заменят человека.

— Мы покупаем робот-пылесос для уборки, но перед этим сами поднимаем вещи с пола. Так и в науке. Может появиться робот, который будет выделять ДНК за нас, но обрабатывать и анализировать данные, делать логические выводы вместо человека он не сможет.

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