«За выходные заработал около $600» 27.12.2023, 10:39

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Истории белорусов, которые сменили профессию и стали таксистами.

Вынужденная эмиграция из Беларуси для многих стала причиной довольно радикальной смены деятельности. Например, заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов теперь работает водителем в варшавском такси. Но «уйти в такси» можно по разным причинам, и не только из-за эмиграции.

«Зеркало» поговорило с белорусами, которые бросили свою прежнюю профессию и теперь подвозят других, — о том, почему они приняли такое решение, довольны ли и как много удается заработать.

«На работу еду с радостью, хотя баллончик все равно есть»

Больше восьми лет 33-летний Максим работал на стройке: сначала мастером, потом прорабом. В 2020 году он переехал в Польшу и нашел такое же место уже там. К концу 2021 года на руки он получал около 6000 злотых (или 3700 рублей по курсу Нацбанка на тот момент). Однако с работы пришлось уволиться.

— Не скажу, что любил стройку, скорее, мог ее терпеть и понимал, — делится читатель. — По сути, работал головой и ногами, потому что, если что-нибудь не сходится, надо бежать куда-то, замерять, писать проектировщикам. Они предлагают решение — снова прибежал на место, посмотрел. Опять что-то не сходится, побежал переписывать. В общем, бегал прилично. В итоге начались проблемы с коленом, пришлось делать операцию. Конечно, есть вероятность, что оно развалилось из-за травмы, но не могу утверждать. Врачи просто сказали, что износился диск в суставе. После операции было сложно в принципе ходить, и я понимал, что нет смысла возвращаться и добивать себя, — тогда мне был 31 год. Поэтому с больничного я на работу так и не вышел.

Максим вспоминает, что уход с работы воспринимал без страха, так как на стройке зарабатывал неплохо и скопил «подушку безопасности». Так он начал искать новое дело.

— Кроме самой стройки, я хорошо разбирался в расчетах и архитектуре и сначала думал заняться проектированием. Но потом понял, что если уже и сидеть за компом, то лучше за большие деньги. В итоге стал учиться на тестировщика. А чтобы в это время содержать семью (у меня жена и двое детей), решил немного подрабатывать, — рассказывает собеседник. — А других вариантов не было. Курьерство? Опять надо ходить, а у меня вопрос с коленом. Думал о междугородних перевозках, но все же хотел вечером возвращаться домой. Поэтому остановился на такси. Так изначально это все и выглядело: пять дней в неделю я учился на тестировщика, а в выходные возил людей. Денег хватало и на мою учебу, и на содержание семьи: если работать в пятницу, субботу и воскресенье часов по 12, можно заработать около 600 долларов за выходные. Умножаем на четыре — и получается достаточная сумма в месяц. К тому же и жена тоже работала.

Окончив курсы тестировщика, Максим стал искать новое место. Но без особого успеха: за восемь месяцев попал только на два собеседования, но оба прошли не очень удачно. В итоге он окончательно пересел за руль.

— Стресса оттого, что я работаю таксистом, не испытывал, — уверяет он. — Самым стрессовым оказался первый клиент, но я себя успокаивал, что он-то не знает, что он первый. А это был обычный человек. Сел, поздоровался — и я его отвез в другой конец Варшавы. Дальше все было как в компьютерной игре вроде GTA: едешь от точки до точки, иногда разговариваешь с людьми. 80% пассажиров просто здороваются, и все, но бывает, весело общаемся, смеемся. Особенно если это молодежь, которая едет в клуб, у них вообще постоянные шутки, приколы.

Я могу что-нибудь о городе рассказать, например, где самый низкий дом в Варшаве. Или о себе рассказывают, про собак, детей.

Максим отмечает, что конфликтных и неприятных случаев в его работе было не так и много.

— Последний неприятный случай был такой: я приехал по навигатору на указанную точку, стою на месте, жду клиента. Появляется подвыпивший мужичок, садится в машину и заявляет, мол, тебе надо учиться ездить по навигации. Якобы он поставил точку в другом месте. Я понял, что ничего толкового с ним не будет, аннулировал вызов и сказал, что никуда не поеду. Попросил покинуть автомобиль. Он начал возмущаться: «Я заказал, я клиент, ты поедешь». Время было около 23 часов, а как-то ругаться с ним не хотелось. Но я знал, что недалеко от этого места полицейский участок, и просто поехал туда. А по дороге как раз увидел полицейскую машину. Мигаю им дальним светом, останавливаюсь, выхожу и говорю, так и так, пьяный человек сел в машину, требует от меня чего-то. И пока им это все объяснял, он сам вышел. Ну и отлично, проблема решена, я пошел в машину. Больше у меня претензий к нему не было.

Максим рассказывает: сейчас у него свободный график, но в среднем стремится ездить четыре-пять дней в неделю. Количество работы больше зависит от запланированных трат. Например, если они с женой решили отдохнуть — значит, нужны деньги на отпуск и придется потрудиться чуть больше. Физически сложной работу в такси он назвать не может. Особенно после восьми лет на стройке.

— Если я проводил там 12 часов и был ушатаным, то тут сижу в тепле, когда на улице холодно, или наоборот, когда жара — мне прохладно. Работа спокойная, не нервная, да и ноги у меня отдыхают. На нее я еду, скорее, с радостью, хотя баллончик у меня все равно под рукой, — говорит мужчина. — Вообще такси — это хорошие деньги здесь и сейчас. Если кому-то 20 лет, он еще ничего не умеет, но получил права, я прямо рекомендую. Но когда тебе 30, 40 лет, надо думать, а что же делать дальше? Это меня тут напрягает больше всего. Хоть и весело работать, но в будущем себя здесь не вижу. О том, что ушел со стройки, не жалею: меня же не выгнали, да и вернуться могу в любое время. Скорее, грустно, что здоровье подкосилось и пришлось делать операцию. И что не получилось найти работу тестировщиком. Но, надеюсь, все впереди — с нового года собираюсь повторно пройти курсы и опять искать работу в IT. Ну и параллельно таксовать, куда ж без этого (смеется).

«Чтобы заработать, надо практически жить в машине»

В такси Ольга (имя изменено) работает около полугода. Для нее это скорее вынужденное занятие. До этого женщина была оператором на предприятии, связанном с биотехнологиями. В какой-то момент ее позвали на другой завод начальницей производства. Ольга согласилась — а через несколько месяцев «учредители между собой что-то не поделили». Так она осталась без работы. На поиск новой нужно было время, тем более в районном городе, где живет женщина. Поэтому такси показалось ей подходящим вариантом.

— Мы с сыном живем вдвоем, и мне просто нужны были деньги, — объясняет она. — А так я могла довольно быстро начать работать, пару часов стажировалась — и сразу заступила в ночную смену. К работе адаптировалась быстро, всего пару недель.

График у собеседницы достаточно напряженный: смены по 16 часов в день периодически чередуются с выходными. Вставать приходится около пяти утра, а домой она приходит ближе к 11 вечера. На время с 15-летним сыном остается не так много времени. Белоруска признается: работа для нее сложная, а приятного тут мало.

— Когда устраивалась, очень хотела сменить обстановку, мне это было необходимо, — вспоминает собеседница. — Почему-то думала, что в такси я получу новые эмоции, потому что был сложный период в жизни. Но это вообще не помогло. Мне завтра на смену, и очень тяжело туда идти. Я уверена, больший процент водителей скажет, что их держит именно финансовая часть. Даже у нас среди примерно 30 водителей только пара ребят мне сказали, что кайфуют. Единственный плюс тут, что я не привязана к чему-то, есть постоянное движение, смена лиц, а я ни от кого не завишу. Могу отказаться от заказа, сама выбираю свой маршрут. Больше плюсов нет. 16 часов за рулем — это тяжело. И зарплата очень маленькая, если посчитать, сколько времени я провожу в машине. Теперь понимаю, почему таксисты очень часто попадают в аварии: они просто засыпают. Потому что, чтобы здесь заработать деньги, хотя бы две тысячи, надо практически жить в автомобиле. Я получаю 34% от выручки, и в среднем выходит 1500 примерно за месяц, и за столько времени за рулем это совсем немного. К тому же чаевых практически нету, может быть, только в ночные смены в выходные дни, когда люди разъезжаются по барам и ресторанам. Но опять же, мойка, уборка автомобиля — все это ложится на водителя.

Физически работа тоже выматывает, добавляет собеседница. За последние месяцы у нее начала болеть спина от постоянного сидения — теперь Ольга старается чаще выходить и разминаться. А первое время у нее очень сильно болела левая нога, которой приходится нажимать на сцепление. Доходило до того, что от боли женщина просыпалась ночью. Но со временем это прошло.

— Самое большое количество заказов, которое было за смену, — 52. Но у нас город небольшой, и расстояние от точки до точки может быть 2,5−3 километра. То есть 7−8 минут, и я человека уже привезла, — говорит собеседница. — Я вообще общительная, и если начинаю говорить с клиентами, меня охотно поддерживают. Чаще всего люди говорят о ситуации в стране. В какие-то запретные темы мы не углубляемся, обсуждаем ЖКХ или очень плохие дороги. Люди устали, стали видеть, что мы просто идем назад очень быстрыми шагами. Личными историями тоже делятся. Одна женщина как-то ехала из больницы, рассказывала про своего пропавшего без вести много лет назад сына и плакала — а я вместе с ней. И в целом очень мало людей, которые отмалчиваются. Конечно, бывают дни, когда меня накрывает и я больше молчу, могу только поздороваться, попрощаться, пожелать хорошего дня. Плюс люди в целом сейчас становятся злые, раздраженные. Мы теряем нашу белорусскую доброту.

Правда, общение с клиентами для Ольги не столько приятная часть работы, сколько способ выносить занятие, которое совсем не по душе. Она признается: если бы такси для нее было подработкой, возможно, был бы и азарт. А вот с постоянной занятостью все сложнее.

— Я сажусь за руль с тяжелым сердцем, — говорит она. — А потом постоянно хочу, чтобы смена быстрее закончилась. И вот эти разговоры помогают скоротать время. А еще часто первый вопрос, когда клиент садится в машину: «Почему худенькая девушка за рулем?» Мне 39 лет, но на свой возраст я не выгляжу. И всем очень странно, почему хрупкая женщина водит машину. В этом плане был только один нюанс, когда мужчина начал хватать меня за жилетку в середине дороги. Было страшно, но тогда я дала человеку понять, что очень боюсь, не провоцировала его, и все закончилось хорошо.

Долго жить в таком режиме Ольга не планирует. И после Нового года хочет искать варианты для работы в Польше. Правда, чем именно там будет заниматься, пока не знает, но готова браться за все что угодно.

— Я очень люблю свой дом, город, где я живу. Но я здесь не могу заработать денег. Так полстраны живет, — уверена собеседница. — Просто я еще одна и с ребенком. Сейчас я реально не могу удовлетворить свою потребительскую корзину. Если бы не карты скидок, не знаю, что бы делала. Вот это подталкивает ехать куда-то, где можно заработать.

На вопрос, как удается жить в таком режиме, Ольга отвечает: во многом ее мотивирует сын, которого нужно поставить на ноги.

— У меня есть за него ответственность, я должна его обеспечивать. Он только в техникум поступил. И это дает мне силы. Вообще жизнь меня помотала, конечно, и особого счастья я никогда не испытывала. Но я не привыкла сдаваться. Тем более ради своего ребенка, — заключает она.

«Начинал с простого водителя, а теперь своя фирма»

До переезда в Польшу 37-летний Андрей 15 лет работал таможенным агентом. Начинал с Академии наук, оформлял для них импорт и экспорт товаров, а потом стал вести таможенное сопровождение в нескольких фирмах. Работа его устраивала, и денег было достаточно: в 2019−2020 годах получал около пяти тысяч рублей в месяц. А за несколько лет до того из любопытства стал подрабатывать таксистом в Uber.

— Было интересно, в том числе потому, что расплачивались валютой: в 2016−2017 годах можно было заработать 50−80 долларов в день, — вспоминает он. — Но после 2020 года в жизни все поменялось. С одной стороны, Uber объединился с «Яндексом», и рассчитываться стали белорусскими рублями. А с другой, на основной работе резко все пропало. Три конторы закрылись, потому что из-за пандемии очень сильно просели поставки и они уже не вытягивали. Тогда мы с женой приняли решение, что надо переезжать в Польшу.

В 2020-м они переехали в Варшаву. Там Андрей сначала искал работу, связанную с таможенной логистикой. Но оказалось, что это не так и просто. По словам мужчины, сначала нужно было получить специальную лицензию и попасть в базу таможенных агентств. Сделать это можно или отучившись три года в университете, или имея опыт работы. Поэтому долго не думая он решил устроиться в такси.

— Мы уже примерно понимали принципы работы всей этой сферы, и я бы сказал, что в Варшаве было сложнее найти жилье, нежели работу, — рассказывает собеседник. — На поиски жилья мы с женой потратили где-то дня два, а вот устройство на работу, подключение к системе заняло буквально час-два. Все это я делал через посредника, который уже сотрудничал с Bolt и Uber, и от меня требовался минимальный пакет документов на то время: права и паспорт. А ездишь ты или на своей машине, или на взятой в аренду.

За несколько лет за рулем и в Беларуси, и в Польше, Андрей убедился, что серьезных отличий между поляками и белорусами нет. Сам мужчина к пассажирам относится довольно позитивно, хотя и неприятные истории тоже случаются.

— Кто-то уже изначально настроен негативно и сразу же идет на конфликт, а кто-то, наоборот, очень добродушный, — говорит он. — Бывало, что садятся и начинают есть шаурму в салоне. Ты говоришь, что нельзя, а в ответ: «Я плачу деньги, вези меня». Такие пассажиры на первой же остановке выходят и ждут автобус. Либо без разрешения начинают курить. Или ставят точку, а ты туда подъехать не можешь, потому что проезд закрыт, и пассажиру надо подойти 10 метров. И бывает, что это клиента не устраивает, начинают возмущаться. Но вообще я человек адекватный, поэтому в таких случаях просто пытаюсь объяснить ситуацию, найти подход.

Около двух лет Андрей работал водителем, а параллельно на удаленке вел таможенные дела одной компании в Беларуси, которой удалось пережить пандемию. Но со временем делать это становилось все сложнее, тем более из-за границы. Весной нынешнего года он и бывший работодатель решили разойтись, а собеседник полностью ушел в сферу такси.

— Я начинал с простого водителя, а после ухода из той компании решил развиваться в этой сфере и открыть свою фирму-посредника, — говорит мужчина. — У меня есть лицензия на работу в такси, и я могу устраивать соискателей Uber и Bolt, как когда-то брали меня. Люди приходят, говорят, что хотят работать, выбирают машину из тех, что на стоянке, и через пару часов уже могут ехать. На данный момент у нас работает больше ста человек, в основном набираем белорусов. Открытие бизнеса было несложным. Пока работал водителем, обзавелся контактами людей, у которых можно брать машины в аренду. Оформление документов заняло буквально день, еще пару часов — получение лицензии. Банковский счет открывали тоже где-то часа два. И уже в течение недели все было подключено к системе, а водители могли работать.

Работа в такси для Андрея стала новым форматом деятельности, который случился как раз кстати: сидение в офисе целыми днями начинало утомлять. К тому же впереди он не видел никакого продвижения.

— Просто с утра пришел, сел за комп, а вечером поехал домой, — вспоминает мужчина. — А тут с людьми пообщаешься, да и постоянно что-то новое. Например, один раз перепал необычный заказ: ночью на трех машинах возили Настю Каменских по клубам, где она выступала. Поэтому о смене работы не жалею. Наоборот, есть планы развиваться дальше — либо получать лицензию на грузоперевозки, либо уйти в логистику.

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