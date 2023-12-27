Холостой залп Гиркина 27.12.2023, 10:44

4,088

Приказа не ждали, но все равно не смогли.

В московской гостинице «Измайлово» 24 декабря собралась инициативная группа за выдвижение в президенты Игоря Гиркина (Стрелкова). За это проголосовали больше 500 человек, но выдвижение не состоялось: подписи сторонников не заверил нотариус. Журналист «Верстки» под видом сторонника «Русского движения Стрелкова» проник на собрание и рассказывает, как оно прошло.

О выдвижении Гиркина на президентских выборах его сторонники заговорили в конце ноября: с этой идеей выступил соратник политика, член «Русского движения Стрелкова» Михаил «Хрусталик» Полынков. Сторонники Гиркина планировали провести собрание примерно 18 декабря, но дату в итоге передвинули на неделю вперед, что отсекло часть желающих приехать в Москву прямо с фронта.

Информацию о желающих участвовать в выдвижении собирали через Telegram: у них спрашивали паспортные данные и сведения о работе. Только после этого претендентов приглашали в большой чат с группами по регионам. «Крыса пролезет и сольет за кордон всех участников», — предполагали в чате.

Из соображений безопасности соратники Гиркина обещали раскрыть место встречи утром в день собрания группы — с обещанием, что оно продлится до 16:00. Выехавшие на собрание из других городов предлагали друг другу сходить с утра на воскресную службу, а потом двигаться к метро «Партизанская». Из описания уже было понятно, что встреча должна состояться в одном из корпусов гостиницы «Измайлово».

Участники инициативной группы в гостинице «Измайлово», Москва. Фото: Редакция «Верстки».

К полудню в окрестностях станции не было ощущения, что люди на «Партизанскую» приехали именно ради Гиркина. Родители с детьми шли на новогодние представления, жители области стояли в очередях на автобусы за МКАД. Даже в самой гостинице «Измайлово» сторонники собрались только на втором этаже, в районе конференц-залов.

Делить пространство сторонникам Гиркина пришлось с последователями японского движения альтернативной медицины «Рэйки» и неким FYM Foundation. Но уже к часу дня желающих выдвинуть Гиркина стало гораздо больше, и у входа в конгресс-центр скопилась очередь в несколько рядов. Людей пропускали по первым буквам фамилий по несколько человек — прождать можно было несколько часов.

Периодически через очередь проходили сотрудники полиции — они никак не мешали сбору группы, но раздавать футболки и значки в поддержку Гиркина все же запретили (тем не менее, несколько человек получили их в самом конце сбора).

Тех, кто стоять в очередях не хотел, периодически приглашали в зал, где должно было пройти собрание. Там работали кондиционеры и можно было налить воды — или сделать селфи с портретом Гиркина с подписью «Не жди приказа». Ожидание на стульях было не таким утомительным, как в коридоре. Несколько стульев в середине зала зарезервировали для представителей Центризбиркома.

Зарезервированные стулья для представителей ЦИКа в гостинице «Измайлово», Москва. Фото: Редакция «Верстки».

Ближе к обеду люди начали собираться около бывшего донбасского добровольца Евгения «Прапора» Скрипника, который призывал убивать в Украине как можно больше украинцев и жаловался на то, что бойцы в окопах обсуждают женщин, деньги и выпивку, а не идеи «Русского мира». «Люди сидят у печки и не думают о будущем, для чего они», — сказал Скрипник. Организаторы передали ему микрофон — и все присутствующие стали слушать лекцию о том, что Россия должна сделать с Украиной, как система «развратила Моторолу и Гиви» и как просто сделать это же с обычным человеком.

Тем временем организаторы искали нотариуса. Он был нужен, чтобы заверить подписи собравшихся и само собрание. Предварительно группа договорилась сразу с четырьмя юристами — но ни один приехать так и не смог. Пришлось искать замену, которая опаздывала. В это время сторонников приглашали расписаться в листах без присутствия нотариуса, чтобы потом подписи можно было заверить.

Процесс шел медленно: по 5 – 10 человек вызывали каждые 20 минут. Некоторые оставившие подпись устали ждать и уехали с собрания — их фамилии повторяли по несколько раз. В это время слово в зале взял военный эксперт Максим Климов. Он начал разговор с развеивания слухов о применении ядерного оружия в Украине и продолжил огорчениями по поводу выхода российских войск из Херсона в ноябре 2022 года.

— В 2014 году у меня был разговор в одном из кабинетов на Старой площади. Там меня заверили, что никакой войны не будет.

— Этот человек занимает должность? — спросили из зала.

— Занимает.

— Фамилию его сюда!

В зале засмеялись, Климову тоже удалось отшутиться.

Тему ареста самого Гиркина в разговоре почти не затрагивали. Климов рассказал, что политика могли отпустить под домашний арест с условием, что он прекратит деятельность — но он на это не пошел. Больше внимания он уделил бывшему соратнику Гиркина, экс-«Народному губернатору» Донецкой области Павлу Губареву. Климов намекнул, что Губарев проплачен и у него есть проблемы с наркотиками — поэтому он якобы распространял слухи про задержание Гиркина в санатории, куда его вывезли спецслужбы, а потом перешел к нему в оппозицию.

Разговор продлился несколько часов — пока не стало понятно, что нотариус к сторонникам Гиркина так и не приедет. Организаторы решили собрать как можно больше подписей и заверить их уже на следующий день по копиям и фотографиям паспортов. Для этого в зал перенесли столы, за которыми сторонников регистрировали в самом начале встречи — вместе с очередями. И отправить копии паспорта кураторам, которые приглашали на собрание, чтобы было что заверять.

Ближе к вечеру организаторы решили, что собрание нужно провести как можно скорее. Оставить подписи успели не больше 200 человек — при том, что в зале сидели больше 500. Голосовали за состав инициативной группы, регистрацию Гиркина в качестве президента и его выдвижение.

— Свободу Стрелкову!

— Аккуратнее с лозунгами, нас уже один раз предупредили.

Тем не менее само голосование за выдвижение Гиркина обошлось без выкриков и лозунгов, а единогласное решение встретили аплодисментами. Но сбор подписей на этом не закончился — и те, кто не успел расписаться, остались до конца.

После собрания досидевшие до конца сторонники Гиркина решали, как бы им вернуться домой. Собрание затянулось. У многих при себе были уже сгоревшие билеты домой на вечер воскресенья. Один из участников из Самары в ожидании голосования пропустил и поезд, и самолет. А большая группа приехавших из Нижнего Новгорода из-за опоздания на «Ласточку» добиралась обратно на попутках.

Еще до официальной части собрания было понятно: зарегистрировать Гиркина кандидатом в президенты не удастся. Нотариус должен был заверить протокол собрания участников до его начала, вместо этого документы предложили отправить к нотариусу уже после собрания. Сам подсчет голосов никто не проводил — помощники организаторов ограничились фиксацией подписей и съемкой собрания на видео. Сбор соратников Гиркина носил скорее ритуальный характер — в то, что ЦИК зарегистрирует Стрелкова, кажется, никто всерьез и не верил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».