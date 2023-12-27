Если «Оливье» и «Шуба» надоели: оригинальные идеи вкуснейших праздничных салатов
- 27.12.2023, 10:57
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Вкусная подборка.
Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Вкусных рецептов есть огромное количество, так что не зацикливайтесь только на Шубе и Оливье.
В этой вкусной подборке от 24 Канала вы найдете салаты с курицей, крабовыми палочками, лососем и так далее. Поэтому с легкостью выберите блюдо по своему вкусу.
Баварский салат с курицей
• Время: 40 минут
• Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 – 2 помидора;
– 70 граммов сухариков;
– зелень по вкусу (укроп, петрушка или зеленый лук);
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– майонез.
Приготовление:
1 Куриное филе отварите до готовности, охладите и нашинкуйте на средние куски.
2 Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.
3 Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
4 Выжмите чеснок, посолите, поперчите и добавьте зелень. Перемешайте и подавайте.
Салат с крабовыми палочками
• Время: 20 минут
• Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 сладкий перец;
– 2 томата;
– 2 отварных куриных яйца
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– зелень;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
1 Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарежьте соломкой.
2 Сыр натрите на грубую терку, чеснок выжмите через пресс, а зелень измельчите.
3 Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом, сметаной или йогуртом. Добавьте специи и перемешайте.
Греческий салат с брынзой
• Время: 20 минут
• Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов брынзы;
– 3 помидора;
– 1 большой огурец;
– 1 красный и желтый сладкие перцы;
– половина красного лука;
– черные оливки без косточек;
– оливковое масло;
– смесь сухих специй (базилик, орегано);
– 1 зубчик чеснока;
– цедра лимона;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
1 Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
2 Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, растительное масло, цедру лимона, соль, перец.
3 Заправьте овощи и перемешайте.
4 Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
• Время: 15 минут
• Порции: 4
Ингредиенты:
– свежий шпинат;
– 4 томата черри;
– 100 граммов слабосоленого лосося;
– 4 перепелиных яйца;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– сок апельсина;
– семена подсолнечника, тыквы или льна;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
1 Рыбу нарежьте кусочками. Отварные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
2 Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
3 Сверху посыпьте семенами или орешками и выдавите апельсиновый сок.
Приятного аппетита!