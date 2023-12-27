Если «Оливье» и «Шуба» надоели: оригинальные идеи вкуснейших праздничных салатов 27.12.2023, 10:57

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Вкусная подборка.

Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Вкусных рецептов есть огромное количество, так что не зацикливайтесь только на Шубе и Оливье.

В этой вкусной подборке от 24 Канала вы найдете салаты с курицей, крабовыми палочками, лососем и так далее. Поэтому с легкостью выберите блюдо по своему вкусу.

Баварский салат с курицей

• Время: 40 минут

• Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 помидора;

– 70 граммов сухариков;

– зелень по вкусу (укроп, петрушка или зеленый лук);

– соль;

– черный молотый перец;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– майонез.

Приготовление:

1 Куриное филе отварите до готовности, охладите и нашинкуйте на средние куски.

2 Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.

3 Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.

4 Выжмите чеснок, посолите, поперчите и добавьте зелень. Перемешайте и подавайте.

Салат с крабовыми палочками

• Время: 20 минут

• Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 сладкий перец;

– 2 томата;

– 2 отварных куриных яйца

– 50 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– зелень;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

1 Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарежьте соломкой.

2 Сыр натрите на грубую терку, чеснок выжмите через пресс, а зелень измельчите.

3 Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом, сметаной или йогуртом. Добавьте специи и перемешайте.

Греческий салат с брынзой

• Время: 20 минут

• Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов брынзы;

– 3 помидора;

– 1 большой огурец;

– 1 красный и желтый сладкие перцы;

– половина красного лука;

– черные оливки без косточек;

– оливковое масло;

– смесь сухих специй (базилик, орегано);

– 1 зубчик чеснока;

– цедра лимона;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

1 Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.

2 Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, растительное масло, цедру лимона, соль, перец.

3 Заправьте овощи и перемешайте.

4 Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.

Салат со шпинатом и слабосоленым лососем

• Время: 15 минут

• Порции: 4

Ингредиенты:

– свежий шпинат;

– 4 томата черри;

– 100 граммов слабосоленого лосося;

– 4 перепелиных яйца;

– 1 – 2 столовые ложки масла;

– сок апельсина;

– семена подсолнечника, тыквы или льна;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

1 Рыбу нарежьте кусочками. Отварные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.

2 Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.

3 Сверху посыпьте семенами или орешками и выдавите апельсиновый сок.

Приятного аппетита!

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