Дерзкое ограбление в Минске: в банке мужчина выхватил у клиента 17 тысяч евро и бросился наутек 3 27.12.2023, 10:59

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Похититель скрылся на машине без номеров.

В столичном отделении банка у мужчины похитили около 17 тысяч евро. Похититель скрылся на машине без номеров, но был задержан вместе с двумя подельниками, сообщили в пресс-службе МВД.

Житель Гродненщины собирался купить машину в Европе. Чтобы перевести оплату на заграничный счет, он через знакомых нашел мужчину, согласившегося помочь с оформлением.

Деньги для авто он передал посреднику в минском отделении банка. Тот забрал наличные и выбежал на улицу. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но тот скрылся на машине без номеров.

Подозреваемых задержали по горячим следам — 52-летнего фигуранта и двух его подельников 25 и 26 лет брали с силовой поддержкой спецназа. МВД опубликовало видео с младшими помощниками грабителя. Те рассказали, что их ролью была его «эвакуация» с места преступления.

«Мне позвонил мой друг, сказал — не мог бы я его подстраховать. Если вдруг он будет выбегать из банка, чтобы я его забрал», — сообщил один из задержанных.

Другой сказал, что когда мужчина добежал до них, то отдал около 10 тысяч евро.

Следователями возбуждено уголовное дело за грабеж. Старший из фигурантов ранее судим за убийство.

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