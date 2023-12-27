Скрепные ситхи Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

27.12.2023, 11:02

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Азербайджанские яйца мчатся на подмогу.

Начальство продолжает отнимать у граждан свободу, стремится заставить их «ходить по струнке».

В Волгограде трёх сотрудников государственного телеканала «Волгоград 24» уволили с работы за то, что они посмели появиться на частной вечеринке в костюмах герое фильмов и комиксов, в частности Харли Квинн и Женщины-кошки.

Фотографии оказались в соцсетях. Что немедленно было признано некоей общественностью нескрепным. Последовал донос, увольнения и извинения: «Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников».

Отлично. Усильте. Берите пример с Москвы. Там несколько лет назад не на частную вечеринку, а на прием по случаю форума «Россия зовет», близкий к Путину глава ВТБ Андрей Костин явился в костюме Оби-Вана Кеноби. А первый зампред ВТБ Юрий Соловьев обрядился в Люка Скайуокера.

«Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!» — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!» - добавил Соловьев.

Затем «Оби» побеседовал с «Люком» и последний выдал: «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила»!

И сила, спустя несколько лет, «пребыла». Она скрывалась в азербайджанских яйцах, мчащихся на подмогу «инвест-джедаям». Извините, по нынешним временам, «инвест-ситхам».

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