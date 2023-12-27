Лукашист Талай хочет привезти в Беларусь детей из оккупированной Херсонской области 3 27.12.2023, 11:06

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Режим продолжает участвовать в похищении украинских детей.

Провластный активист Алексей Талай заявил, что планирует привезти в Беларусь детей из оккупированной Херсонской области.

«Еще из Херсонщины в Беларуси не отдыхали детки», — сказал он.

Напомним, в середине сентября в Минск приехали почти 50 ребят с Донбасса, которым обещали «насыщенную» трехнедельную программу в Новополоцке. А в конце октября Талай привез в Беларусь «на оздоровление» около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Последнее время этим занимается фонд паралимпийца и провластного активиста Алексея Талая.

ПАСЕ 27 апреля этого года приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

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