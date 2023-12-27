Обломки разлетелись по городу: пропагандисты «спалились» с видео уничтожения БДК «Новочеркасск» 2 27.12.2023, 11:12

4,510

Кадры пришлось срочно удалять.

Российские пропагандисты зафиксировали последствия ночной атаки на порт во временно оккупированной Феодосии на территории Крыма, где был уничтожен десантный корабль «Новочеркасск».

Журналисты показали огромные обломки, которые в результате мощного взрыва разлетелись по городу, но затем удалили видео.

Кадры из города показало российское издание «Вести». Они разошлись по Telegram-каналам, несмотря на то, что пропагандисты «дали заднюю», пишет obozrevatel.com.

Обломок, который нашли после взрыва, вероятно, принадлежит БДК «Новочеркасск» оккупантов. Судно просто разорвало в клочья после попадания украинской ракеты.

Кроме того, пророссийский блогер Александр Талипов показал запись камеры наблюдения в центре города, расположенного в 900 м от порта. Звук и вспышка там были такой силы, что чувствовалось, будто он совсем рядом.

Напомним, около 3 часов ночи 26 декабря ВСУ поразили корабль «Новочеркасск».

По обнародованным через несколько часов по прилету Telegram-каналу «Крымский ветер» данным, Россия, кроме корабля, потеряла также живую силу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».