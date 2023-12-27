«Здесь из меня человека сделали» 1 27.12.2023, 11:22

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Что происходит за кулисами необычного театра в Беларуси.

Трехчасовые репетиции поле работы. Тома невыученного текста. Смех и слезы на площадке. Все это — уже обыденная жизнь для актеров любительского народного театра в городском поселке Краснополье под Могилевом.

Иван Иванович Ткачев отдал театру 37 лет и ни о чем не жалеет. «Это лучшее, что могло со мной случиться», — признается мужчина.

Накануне рождественских праздников журналисты onliner.by заглянули домой к Ивану Ивановичу и за кулисы сельского театра, посмотрели, чем там живут люди, о чем думают и мечтают.

«Куда я попал и что там происходит?»

— Я не постоянный артист театра, у меня есть основное место — работаю охранником, — с порога объясняет 58-летний Иван Иванович. — А в свободное время иду на репетиции в местный Дом культуры, где и расположен наш любительский народный театр. Там встречаюсь с друзьями, мы работаем, читаем, веселимся, болтаем и спорим. Из всего этого рождается новый спектакль. И так 37 лет подряд. Такова моя судьба.

Иван Ткачев признается, что театр преследовал его на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Когда ему было лет 6, в колхоз приехали выступать актеры Могилевского драматического театра. Зачем труппе областного уровня показывать спектакль в деревне? Оказалось, двоюродный дед Ивана играл в этом театре, и земляки частенько спрашивали, когда он привезет в местный клуб свой коллектив.

Это были шестидесятые годы прошлого столетия. Вечерело. Собрались люди со всех ближайших деревень. Приехали кто на лошадях, с телегами, кто на велосипедах.

— Там было такое столпотворение. Меня родители принесли на руках. Все места заняты. Мама с папой думали, как сделать так, чтобы мне тоже все было видно. Посадили на забор. И я смотрел с открытым ртом, как артисты перевоплощаются, играют, общаются со зрителями. До конца не понимал, что это происходит. А потом вижу: выходит мой дед в гриме. Я его узнал и не мог оторвать глаз.

Иван Иванович помнит, как после спектакля родители несли его домой на руках километра два, у ребенка уже не было сил. Артистов забрали в другой дом, к их приезду устроили целую свадьбу, приготовили кабанчика, полдеревни гуляло. Это событие тогда очень впечатлило мальчика, но так и осталось в прошлом, пока спустя 15 лет судьба снова не свела его с театром.

— Я уже работал фотографом в редакции местной газеты, и начальник дал мне задание: говорит, бери ноги в руки и иди в наш народный театр, давно газета ничего о нем не давала. Тогда мне было чуть больше 20, — вспоминает Иван Ткачев. — Прихожу в театр, поднимаюсь на второй этаж — тишина, никого нигде нет. А потом резко слышу крики и стоны женщины и мужчины. Мне стало как-то не по себе. Думаю: куда я попал? Что там происходит? Подхожу к двери, а там написано: «Народны тэатр».

Молодого человека бросило в пот, но любопытство было сильнее. Открывать дверь страшновато, а вот в щелочку почему бы не заглянуть. Наклонился к замочной скважине, случайно прикоснулся лбом к ручке — и дверь со скрипом открывается. На парня смотрит множество лиц, и седой дед с усами спрашивает: «Что вы здесь забыли?» Иван испугался, чуть дар речи не потерял, но взял себя в руки, сказал, что пришел делать фоторепортаж. Все выдохнули.

Оказалось, перед парнем Валентин Иванович Ермолович, бывший режиссер народного театра. Они быстренько сделали репортаж, а за услугу молодому человеку пришлось расплачиваться ответной просьбой.

— Режиссер говорит: «Мы тебе все рассказали, и ты нам помоги. Нам для спектакля как раз нужен деревенский парень. Там небольшая роль писарчука, будешь сидеть за столом и записывать, что говорят». Ну я и согласился.

«Что это вообще за артист…»

Дальше началось самое интересное.

— Прихожу в редакцию, говорю коллегам, чтобы поздравляли. Сделал репортаж — уже артистом стал. Пригласил всех на премьеру через полтора месяца. Все это время я каждый день отпрашивался у редактора на час пораньше с работы, чтобы бегать в театр на репетиции. Тот исправно отпускал со словами: «Конечно, хоть человеком станешь».

На спектакль пришел весь коллектив редакции. Уже половина премьеры проходит, пьеса близится к концу, а Вани все нет. Коллеги испугались: что такое? Догадки самые разные: может, плохо стало, лежит за кулисами и некому помочь, а может, просто испугался и удрал.

И наконец открывается занавес, выходит Иван. Садится за стол посреди сцены, кладет бумажку и молчит. Главный герой спектакля обращается к парню: «Эх, какой сегодня хороший день, какое солнышко, как хорошо дышится. Слышишь, как пчелы гудят?» Молодой человек встал из-за стола, прошелся и с улыбкой ответил: «Да-а-а». На этом спектакль и первая роль Ивана закончились.

В понедельник в редакции все начали издеваться над парнем:

— Мол, волновались, куда я делся. А что это за роль, где не сказал ни слова, а репетировал почти два месяца?! Что это вообще за артист…

Поначалу Иван расстроился, но репетиции решил не бросать. Так и стартанула его карьера в театре. Вторая роль была уже солидная. Театр готовил спектакль по мотивам пьесы Алексея Дударева «Рядовые».

— Мне досталась роль солдата, как и другим ребятам. Никто из нас там не был главным. Но образ был настолько точно мною сыгран, что после спектакля к режиссеру подходили люди и спрашивали, где он откопал такого артиста на главную роль.

С тех пор у Ивана Ивановича только главные роли. Режиссер сам приходил в редакцию к артисту и просил почитать очередную пьесу со словами: «Мне очень трудно назначать тебя на какую-то роль. Будет лучше, если ты выберешь ее сам».

Такая привилегия в театре, разумеется, не у всех. Просто не каждый отважится сыграть сумасшедшего, который бегает по сцене с ружьем и пытается кого-то убить. А Иван Иванович, наоборот, не боится сложностей и берется за самые авантюрные эксперименты, что всегда радует режиссера.

«Репетиции проходят иногда по полгода»

С тех пор Иван Иванович не раз гастролировал с театром по Беларуси, побывал в России и Литве. Мужчина признается, что театр занимает очень много времени, это огромный кусок жизни.

— Приходится много читать и работать. Совмещать с личной жизнью тяжело, особенно когда у тебя дом, семья. Чтобы поставить пьесу в народном театре, репетиции иногда проходят по полгода. То есть после работы ты бежишь не домой, а в Дом культуры еще на часа три-четыре. И так каждый день, кроме выходных. Не всем это подходит, в семье из-за этого часто бывали конфликты. Но, к счастью, у нас с женой есть взрослая дочка Леночка, зять, прекрасные сваты, рыжий кот. Живем, как получается.

Иногда на Ивана Ивановича накатывают мысли о том, чтобы уйти из театра: «А зачем это нужно? Зачем лишаешь себя обычной жизни?» Но признается, что творчество затягивает так, что потом уже не можешь из него вырваться.

Однажды у артиста был откровенный разговор с режиссером. Ивану было лет 25, он извинялся перед Ермоловичем и говорил: «Наверное, я все-таки брошу театр: нет времени, занятость плотная, да и душа не лежит». А режиссер как покажет кулак и отвечает: «Вот эта вещь будет размазана у тебя по всему личику. Ты помнишь, какой ты пришел? До театра на человека не был похож, дверь стеснялся открыть. И помни: завтра репетиция». Так у Ивана Ивановича уже бо́льшую часть жизни — как один день.

Мужчина рассказывает, что театром в Краснополье болеют все жители. Что сейчас, что 30 лет назад — на премьерах в зале на 250 человек нет ни одного свободного места.

— Помню свои первые премьеры, люди садились на одни и те же места, у каждого было свое. Подставляли дополнительные стулья, кто-то сидел на подоконниках, размещались люди даже на ковровых дорожках. Приходили и простые рабочие, и интеллигенция, зал просто взрывался. Со временем зрители менялись, подрастали целые поколения, кого-то уже нет в живых. От этого так печально. Задумываешься: а неужели и я уже так долго живу?

Самый яркий момент на сцене Иван Иванович вспоминает с улыбкой. Поехали они однажды показывать комедию в агрогородок. Пьеса начиналась с того, что Иван идет по деревенской улочке, встречает соседа, и они начинают болтать. Только вот все пошло не по плану.

Наш герой заводит разговор, а в ответ тишина. Коллега забыл слова, режиссер в первом ряду весь красный, закрывается книжкой от стыда. Первый акт должен длиться минут восемь-десять, и в нем только два актера. Ивану Ивановичу приходится спасать ситуацию: он говорит реплики за себя, потом отворачивает голову от зрителей и уже другим голосом читает текст коллеги.

— Еще было очень смешно, когда я решил пошутить над актерами и вместо воды налил в реквизит водочки, — улыбается Иван Иванович. — Мою выходку заметил режиссер, подбежал — и в морду со всей силы. Пришлось аккуратненько ползти за декорациями во время спектакля, выливать спиртное на пол и снова менять на воду.

Свою излюбленную роль Иван Иванович мечтал сыграть 25 лет. Это образ Василия по пьесе Дударева «Вечер».

— Все время этот образ играл наш режиссер Ермолович. Я юным щеглом подошел к нему и попросился тоже быть Василем. Настолько я был поражен философским смыслом пьесы, судьбами трех несчастных стариков, которые остались доживать свой век в деревне. Пьеса заставляет задуматься: а в чем смысл жизни? — рассказывает Ткачев. — Тогда режиссер сказал мне, что я еще зеленый для этой роли, но я ее обязательно сыграю. Так и получилось, сейчас это моя лучшая роль и вечная тема.

До сих пор после каждого спектакля Иван Иванович снимает косметику в гримерке и шутит: «Все, ребята, это моя последняя роль». Все громко хохочут и не верят ни одному слову главному артиста: он всю жизнь так говорит.

«Помимо актеров, становимся еще и портными, и дизайнерами, и гримерами»

Недавно любительский народный театр в Краснополье отметил юбилей — 105 лет. Он был основан аж в 1918 году местными энтузиастами братьями Шалевичами. С того времени на сцене состоялось более 150 премьерных спектаклей.

— Театр — это гордость нашего района, — уверена методист районного центра культуры Светлана Сазонова. — По сути, это любительский театр — просто кружок, который объединяет множество людей разных возрастов и судеб. Работать с артистами народного театра проще, чем с профессионалами. Все жители Краснополья — потенциальные актеры. Здесь находят себе применение учителя, врачи, охранники, работники сельского хозяйства. В прошлом году при театре открылась детская студия.

Основной состав в народном театре Краснополья — 30 человек. Для актеров это хобби, которое со временем переросло в ремесло. Театр стал местом, где люди встречаются, знакомятся, дружат, веселятся и с пользой проводят время, развиваются. Это увлечение не приносит им денег, их объединяет любовь к творчеству и желание быть полезными людям.

— Я работаю учителем в сельской школе, играть в местном театре стал случайно, — делится своей историей 30-летний Павел. — Когда пришел работать в школу, меня попросили быть ведущим. Услышали, что есть голос, познакомили с театром. Честно говоря, первой большой роли любовника в спектакле «Рогоносец» я побаивался, особенно когда узнал, сколько текста придется выучить. Но когда повторяешь каждый день, он откладывается буквально за месяц. Этот театральный круговорот завораживает и не отпускает, даже когда хочется все бросить.

Парень признается, что для него театр стал самореализацией. Здесь он может воплотить в жизнь все детские мечты и стремления, особенно когда видишь горящие глаза зрителей и слышишь громкие аплодисменты.

На премьерах Краснопольского театра до сих пор всегда аншлаг. Зал переполнен, несмотря на то что за вход нужно заплатить символические 5 рублей. На последнем спектакле пришлось доставлять стулья, потому что люди приезжали из соседних городков и деревень.

— Подготовка к спектаклю — всегда зрелищно. Мы приносим наряды из дома, что-то перешиваем, тащим декорации и реквизит. К примеру, сегодня на репетиции мы разбили мой собственный хрустальный бокал, — рассказывает Светлана Сазонова. — Сейчас готовим большую новогоднюю сказку, где в ход идет буквально все: меха, стразы, мишура. Детям нужны зрелищность и яркость, а мы на это время, помимо актеров, становимся еще и портными, и дизайнерами, и гримерами.

С 1993-го раз в два года сцена краснопольского театра собирает десятки любительских трупп из Беларуси и стран-соседей. Актеры обмениваются опытом, общаются, знакомятся и просто хорошо проводят время.

— Я ни капли не пожалела, что судьба свела меня с театром. Он пришел в мою жизнь, когда нужно было отвлечься от семейных проблем, — делится 45-летняя Ирина. — Театр помог мне раскрепоститься, вспомнить, что в детстве мне нравилось петь и выступать на сцене. Репетиции с шутками и смехом меня отвлекли, хотя в жизни я занимаю серьезную должность — работаю начальником районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Наш Иван Иванович совмещает театральную жизнь с работой в охране. График у него сменный, обычно два через два. В ночные дежурства, когда все спокойно, мужчина открывает книжку и учит текст, чтобы прийти на репетицию подготовленным.

Напоследок главный актер задумывается: а что народный театр дал именно ему?

— Вообще-то, это я ему отдал кучу времени, свой талант и всего себя. А что получил взамен? — задается вопросом артист. — Сформированную личность и закаленный характер: театр сделал из меня зрелого человека.

Актер признается, что у него в жизни есть все. Единственная мечта — съездить в Минск и побывать на премьере в профессиональном театре — для начала в роли зрителя, а потом, возможно, и сыграть самому.

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