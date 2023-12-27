В России пришло время громких ликвидаций Телеграм-канал «Сито Сократа»

27.12.2023, 11:26

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По каким критериям будут выбирать следующих?

Страну-оккупант сотрясает не только уничтожение БДК «Новочеркасск» в Феодосии, который по слухам имел на борту груз иранских БПЛА-камикадзе типа «Шахед», но и резонансные ликвидации по линии ФСБ. Лубянка по указанию Патрушева, чьи позиции выглядят очень ослабевшими в виду отмены трансфера, стремится вписаться в новый срок Путина. Быть карающим мечом путинизма с бесчеловечным лицом.

Кремль после ошеломительного путча Пригожина, который бросил прямой и безапелляционный вызов Путину и его силовикам, перешел к тактике полной зачистки политического поля от любых очагов сопротивления. Не сказать, что задача оригинальная, особенно в условиях вторжения в Украину, ведь консолидация вокруг вождя – единственная скрепа раздолбанной вертикали.

Главных критериев для попадания в список на зачистку по сути два. Первый из них – известность, причем известность токсичная. Второй – возможность собрать вокруг себя недовольных по какому-либо критерию, и таким образом раскалывать общество.

Если в 2022 году режиму были нужны сакральные жертвы, вроде взорванной дочери сумасшедшего и злокачественного пропагандиста Дугина, то теперь все более обыденно. Для ФСБ индикатор внутриполитической мишени – способность неконтролируемо воспользоваться своей известностью и таким образом бросить тень на вечного президента.

Здесь самый вопиющий пример, конечно покойный олигарх Пригожин. Он был достаточно смелый, мог поносить Путина, как последнего утырка, и при этом пользовался народным сочувствием. За пригожинским движением внимательно следили в военных кругах, соответсвенно для многих он был явно не хуже «счастливого дедушки". Бесстрашный, энергичный, харизматичный – полная противоположность серости и трусу, сидящему в Кремле. С такими данными и амбициями в современный РФ политик просто не жилец. Ведь Путину нужны соглашатели, еще более ничтожные, чем он сам.

После Пригожина ФСБ ликвидировало перебежчика из Украины Киву. Он даже внешне был похож на Пригожина. В своих манерах высказываний, повадках, обезболенном поведении был ярким политиканом, способным найти свою электоральную нишу на российской шахматной доске. В контексте ставки на абсорбцию оккупированных территорий Юго-Востока Украины, Кива мог играть роль своего рода голоса т.н. «Новороссии», были идеи создания подобной партии, но чекисты их оборвали на корню.

В случае Пригожина и Кивы наблюдаются ревностные выпады ФСБ против людей ГРУ. Ведь почему-то токсичного персонажа Гиркина не то что не зачистили, а даже накачивают ему рейтинг отсидкой в колонии. Конечно Манделы из него не выйдет, но все таки лучше, чем кормить червей. Лубянка своих в обиду не дает.

Остроты теме ликвидаций придает история с попыткой фсбшников убрать токсичного пропагандиста Антона Красовского. Оказывается чекистами прорабатывается сразу множество вариантов будущего развития ситуации в России. В том числе подыгрывание партии мира с Западом, ведь война рано или поздно закончится. Для демонстрации внешней аудитории соответствующих сигналов решили хлопнуть остервенелого Z-пропагандиста Красовского, который призывал топить украинских детей. Для глубинного народа пропагандист также совершенно токсичен, а потому его устранение даже добавило бы очков Путину в глазах апологетов традиционализма. К тому же, в свое время Красовский засветился на Майдане в Киеве.

Но сценарий с ликвидацией «на передовой» путем отравления отклонился от первоначальной задумки. Он выжил, и теперь снова в фокусе общественного внимания. Его любовнику и сожителю актеру Черных, который также ходил в агентах, наоборот совершенно не повезло. На конспиративной квартире ФСБ у него случился «инфаркт». Вывод из очередного эпизода очень простой: маховик ликвидаций будет лишь нарастать, дабы сделать чистым не только политическое поле, но и ряды приближенных ко власти.

Телеграм-канал «Сито Сократа»