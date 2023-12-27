Праздники продолжаются: когда еще ждать очередей на границе 27.12.2023, 11:28

В последние дни ситуация была напряженной.

Очереди на границе с Евросоюзом белорусы меряют не в количестве машин, а в часах. Дни накануне католического Рождества впечатлили стоянием в сторону Беларуси по 40−60 часов. Когда еще ждать коллапса в пунктах пропуска и от чего он зависит?

Прогнозы очередей на границе можно делать на основе прошлых лет, пишет hrodna.life. При этом стоит учитывать, что сейчас на границе с ЕС работает на четыре погранперехода меньше, чем год назад. Неделю с 18 по 25 декабря Telegram-проект «ГраницаВУ Беларусь-ЕС» называет самой сложной в году для возвращения в Беларусь. Пик очередей приходится на 22−25 декабря. В этот период канал рекомендовал въезд в Беларусь через литовские или латвийские пункты — подальше от Польши. Ожидание в «Тересполе» («Брест») и «Райгардас» («Привалка») прогнозировали более суток. Также предупреждали, что в эти дни будет общая очередь (для граждан ЕС) на выезд из Литвы. В этот же период — с 22 до вечера 26 декабря выезд из Беларуси относительно свободный.

Действительно, в очередях сотни машин стояли по двое суток и больше, до 60 часов, рейсовые автобусы также задерживались. При въезде в Беларусь большая задержка с белорусской стороны: пограничники проводят усиленный контроль, требуют выгружать вещи из машин и на «зеленом», и на «красном» канале, и тщательно их досматривают. Не прекратились и углубленные досмотры для людей из «протестных» списков, допросы от сотрудников КГБ с просмотром содержимого телефонов для украинцев и белорусов с заграничными паспортами и видами на жительство.

В последние дни доходило до жестких конфликтов между водителями в очередях. Люди искали теплые вещи, еду. В польском кафе возле КПП осталась только вода и печенье, а в очереди в туалет стояло по 70−80 девушек. Места в очереди на границу продавали по 300−500 у.е.

Какие очереди на границе будут в ближайшие дни?

• Вечером 26 и 27 декабря по прогнозам канала о границе вырастет очередь на выезд из Беларуси в ЕС.

• 29 и 30 декабря снова увеличатся очереди в обратном направлении, из ЕС в Беларусь.

• Во второй половине дня 29 декабря и 30−31 декабря выезд из Беларуси будет относительно свободным.

• 1 января из Польши в Беларусь и из Беларуси в Польшу в 2022 и 2023 годах выехало меньше всего машин.

• 5−6 января выезд из Беларуси так же будет относительно быстрым. 6 января в Польше, куда многие едут за покупками, выходной (праздник Трех Королей, или Богоявление).

• 7 января канал предрекает громадные очереди на выезд из Беларуси. Рекомендуют выбирать латышский пункт пропуска «Григоровщина» («Патерниеки»).

В 2023 году меньше всего машин из Беларуси в Польшу въехало 10 февраля, а через Тересполь, уже после закрытия «Бобровников» — 9 апреля (на католическую Пасху).

Что на границе сейчас

26 декабря очереди начали уменьшаться, но все равно на прохождение границы водители советуют закладывать сутки. Те, кто прошел литовскую границу в этот день, в очереди в пункте «Котловка» («Лаворишкес») в сторону Беларуси стояли по 36−41 час. В «Беняконях» («Шальчининкай») на 26 декабря прохождение заняло «всего» 20 часов. В «Каменном Логе» («Мядининкай») стояли 44 часа только до паспортного контроля с литовской стороны.

На единственном открытом на латышской границе пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») в сторону Беларуси 26 декабря очередь заняла 22−23 часа.

Место в очереди на единственном открытом польском пункте пропуска «Тересполь» («Брест») продают за 300 у.е., написали в чате границы. Задержки там резко выросли 23 декабря. Водители стояли по 45 часов и от отчаяния сигналили, чтобы привлечь внимание пограничников к проблеме. Днем 26 декабря подвижка там в сторону Беларуси за 5 часов составила 2 км. Водители пишут, что стоят по 30 часов и еще не добрались до шлагбаума, и отмечают, что «поляки работают быстро, а дальше пробка». На автобусе граница в сторону Беларуси у пассажиров, подсевших в автобус уже перед шлагбаумом, заняла 7 часов. В сторону Польши границу прошли за 1 час 45 минут.

«Привалка» — самая медленная

Многие водители жалуются на ближайший к Гродно пункт «Привалка» («Райгардас»). В одном из чатов, посвященных прохождению границы, о «Привалке» пишут как о самом «медленном» пункте пропуска. Вечером 25 декабря в очереди там стояли более 240 машин, время ожидания было больше 50 часов.

«Движение есть, но по 20 м в час. На Беняконях за раз по 100 м за пару часов полкилометра проходят, а тут с ночи на 200 м продвинулись», — написал один из пользователей чата в 13.30 26 декабря. Утром 26 декабря в очереди со стороны Литвы стояли 160 легковых машин. А вот со стороны Беларуси прохождение границы заняло всего 3,5 часа.

Некоторые пытаются объехать очередь. «Я отстоял двое суток. Сейчас стою 6 перед шлагбаумом. По опыту скажу что пока кто-то тусуется у шлагбаума из очереди, то не лезут вне очереди. Три смены до сейчас были нормальные охранники и мы их приговорили запускать по 10 машин, чтобы напрягать погранцов лт [литовских — Hrodna.life]. И очередь двигалась нормально. Сейчас заступил охранник, который пускает всех по поводу и без. Поэтому советую идти в начало и контролить. Вчера после нашего похода к начальнику смены начали работать быстрее. Сейчас снова вернётся и будет 6 машин в час. Считайте сколько времени потеряете, если в час будут лезть по три вне очереди», — написал один из водителей о «Привалке» в чате 26 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».