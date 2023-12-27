История новогоднего чуда: белоруска случайно получила письмо от девочки из детского дома 1 27.12.2023, 11:42

Что было дальше?

История, которая могла бы лечь в основу сценария голливудского новогоднего фильма, случилась в Беларуси.

Девушка, подписанная в тиктоке как katya.baturo, рассказала, что по ошибке получила письмо от ребенка в интернате.

Неизвестная девочка писала родной маме о том, что ей нужны две пары белых носков — и просила прислать их в качестве новогоднего подарка.

Девочка забыла указать на конверте город — скорее всего, «Белпочта» попыталась его доставить, ориентируясь на имя и фамилию адресатки.

«Мама не получила письмо, но его получили неравнодушные люди», — так подписала свое видео в тиктоке блогерша.

Она продемонстрировала, что вместе со своим парнем и подругой собрала небольшую посылку: кроме разных носков, она положила туда милый блокнот и много сладостей.

За первые 12 часов видео под музыку из мультфильма про мамонтенка набрало более 126 тысяч просмотров и 8360 лайков. О том, какой национальности автор ролика, у комментаторов сомнений не возникло — «100% белоруска!».

Кто-то начал волноваться насчет того, что же будет с девочкой: «Вы молодец, но ведь как представлю, что девочка будет думать о том, что все это прислала ей мама…». Автор ответила, что на первой странице блокнота указала, кто получил письмо.

Многие комментаторы отметили, что тоже бы хотели что-то подарить какому-нибудь ребенку из детского дома, но не знают, как это сделать. «У нас на школу дали 700 писем от сирот и инвалидов… К сожалению, мало кто принял участие. А там пижамы, наушники, кто-то обувь просит. Такое обыденное, но им нужно», — написала одна из женщин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».