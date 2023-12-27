История новогоднего чуда: белоруска случайно получила письмо от девочки из детского дома

История новогоднего чуда: белоруска случайно получила письмо от девочки из детского дома1
- 27.12.2023, 11:42
Что было дальше?
История, которая могла бы лечь в основу сценария голливудского новогоднего фильма, случилась в Беларуси.
Девушка, подписанная в тиктоке как katya.baturo, рассказала, что по ошибке получила письмо от ребенка в интернате.
@katya.baturo @Ольга Семашко , мой любимый человек. Надеюсь люди "заразятся" добром #добро#дети ♬ Песенка мамонтёнка (Из м/ф "Мамонтёнок") - Клара Румянова & Инструментальный ансамбль "Мелодия"
Неизвестная девочка писала родной маме о том, что ей нужны две пары белых носков — и просила прислать их в качестве новогоднего подарка.
Девочка забыла указать на конверте город — скорее всего, «Белпочта» попыталась его доставить, ориентируясь на имя и фамилию адресатки.
«Мама не получила письмо, но его получили неравнодушные люди», — так подписала свое видео в тиктоке блогерша.
Она продемонстрировала, что вместе со своим парнем и подругой собрала небольшую посылку: кроме разных носков, она положила туда милый блокнот и много сладостей.
За первые 12 часов видео под музыку из мультфильма про мамонтенка набрало более 126 тысяч просмотров и 8360 лайков. О том, какой национальности автор ролика, у комментаторов сомнений не возникло — «100% белоруска!».
Кто-то начал волноваться насчет того, что же будет с девочкой: «Вы молодец, но ведь как представлю, что девочка будет думать о том, что все это прислала ей мама…». Автор ответила, что на первой странице блокнота указала, кто получил письмо.
Многие комментаторы отметили, что тоже бы хотели что-то подарить какому-нибудь ребенку из детского дома, но не знают, как это сделать. «У нас на школу дали 700 писем от сирот и инвалидов… К сожалению, мало кто принял участие. А там пижамы, наушники, кто-то обувь просит. Такое обыденное, но им нужно», — написала одна из женщин.