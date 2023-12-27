закрыть
27 декабря 2023, среда, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Завтра будут стоить 12 рублей»: продавцы предупредили о скором подорожании огурцов в Беларуси

2
  • 27.12.2023, 11:51
  • 1,098
«Завтра будут стоить 12 рублей»: продавцы предупредили о скором подорожании огурцов в Беларуси

Цены уже взлетели, но это еще не конец.

В Беларуси огурцы и помидоры резко выросли в декабре по сравнению с ноябрем. Но, как сообщили продавцы на рынках, это ещё не конец.

«Завтра, наверное, будут стоить 12 руб. Нам позвонили и сказали, что уже оптовая цена огурцов – 10 руб. Помидоры я покупал оптом по 10 руб., а буду продавать по 12 руб. Никогда такого не было, чтобы приходилось покупать овощи по таким ценам. Но мне тоже надо хотя бы немного заработать, – передало издание «Газета Слонімская» слова одного из продавцов на местном рынке.

При этом, огурцы уже стали дороже, чем в прошлом году в этом же месяце. Пока ещё в белорусских магазинах больших торговых сетей можно найти зелёные овощи по цене в районе около 9 рублей. А ведь в декабре прошлого года, согласно данным Белстата, они стоили около 8 рублей за килограмм.

С помидорами ситуация похожая. Если, по данным Белстата, в прошлом году в декабре они в среднем стоили 7,19 рублей, то в конце 2023 года стали заметно дороже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина