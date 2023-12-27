«Завтра будут стоить 12 рублей»: продавцы предупредили о скором подорожании огурцов в Беларуси 2 27.12.2023, 11:51

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Цены уже взлетели, но это еще не конец.

В Беларуси огурцы и помидоры резко выросли в декабре по сравнению с ноябрем. Но, как сообщили продавцы на рынках, это ещё не конец.

«Завтра, наверное, будут стоить 12 руб. Нам позвонили и сказали, что уже оптовая цена огурцов – 10 руб. Помидоры я покупал оптом по 10 руб., а буду продавать по 12 руб. Никогда такого не было, чтобы приходилось покупать овощи по таким ценам. Но мне тоже надо хотя бы немного заработать, – передало издание «Газета Слонімская» слова одного из продавцов на местном рынке.

При этом, огурцы уже стали дороже, чем в прошлом году в этом же месяце. Пока ещё в белорусских магазинах больших торговых сетей можно найти зелёные овощи по цене в районе около 9 рублей. А ведь в декабре прошлого года, согласно данным Белстата, они стоили около 8 рублей за килограмм.

С помидорами ситуация похожая. Если, по данным Белстата, в прошлом году в декабре они в среднем стоили 7,19 рублей, то в конце 2023 года стали заметно дороже.

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