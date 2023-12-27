Какая еда поможет облегчить похмелье: эксперт посоветовала полезные продукты 1 27.12.2023, 12:01

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Утром после застолья желательно съесть здоровый завтрак.

Накануне зимних праздников не лишним будет напомнить, что единственный способ избежать похмелья - не злоупотреблять алкоголем. Если наутро после застолья болит голова, снять интоксикацию активированным углем не получится. Более того, «доказательных» лекарств от похмелья не существует, рассказала доктор Дебора Ли изданию Express.co.uk.

Чтобы облегчить состояние, врач рекомендовала употреблять в пищу продукты, содержащие цинк и никотиновую кислоту. По ее словам, оба эти вещества необходимы для расщепления ацетальдегида – основного метаболита алкоголя, который вызывает похмелье.

Цинк содержится в таких продуктах, как яйца, орехи, крупы, молочные продукты, морепродукты, мясо и птица.

Никотиновая кислота — вещество, более высокий уровень которого обычно связывают с менее тяжелым похмельем. Не следует путать никотиновую кислоту c никотином в сигаретах. Этот витамин содержится в рыбе, птице, авокадо, грибах, картофеле, цельнозерновых продуктах.

По словам Деборы Ли, алкоголь вызывает обезвоживание и снижает уровень глюкозы в крови, поэтому утром после застолья желательно съесть здоровый завтрак. Вы можете приготовить тосты из цельнозернового хлеба с яйцом, авокадо и шпинатом.

О пользе яиц после употребления алкоголя рассказала журналистам и доктор Зои Уильямс.

«Яйца — это что-то вроде маленького природного средства от похмелья, потому что в них так много питательных веществ. Они богаты белком, витамином D, витамином B1, фосфором, магнием, железом, селеном и цинком, - говорит она. - Но они также содержат цистеин — аминокислоту, которая помогает расщеплять ацетальдегид. Ацетальдегид — один из худших побочных продуктов метаболизма алкоголя, поэтому этот цистеин действительно может помочь облегчить тошноту и головную боль, помогая вашему организму более эффективно усваивать алкоголь».

А вот от жареной и жирной пищи с похмелья лучше отказаться, чтобы не раздражать желудок, который и без того подвергся испытанию алкоголем.

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