У россиян в Крыму усилилась паника после уничтожения БДК «Новочеркасск» 27.12.2023, 11:59

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Оккупанты оцепили центральный район Феодосии.

В результате уничтожения корабля «Новочеркасск» вражеские силы оцепили центральный район Феодосии и усилили контроль на местных улицах. Оккупанты активно проводят проверки и поиски информаторов в городе.

Эту информацию обнародовал Центр национального сопротивления. Вражеские войска начали активную кампанию по поиску тех, кого они подозревают в наблюдении за портом.

Захватчики пытаются удержать любую информацию о повреждении портовой инфраструктуры в секрете.

Однако такая истерия оккупантов не влияет на реальную ситуацию.

«Россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех», – подчеркнули в ЦНС.

Ранее сообщалось, что около 3 часов ночи 26 декабря ВСУ поразили корабль «Новочеркасск».

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