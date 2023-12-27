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Украинский танк Т-64БВ ворвался на окраины Марьинки и в упор расстрелял позиции оккупантов

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  • 27.12.2023, 12:05
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Украинский танк Т-64БВ ворвался на окраины Марьинки и в упор расстрелял позиции оккупантов

Видео с беспилотника.

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано как экипаж украинского танка Т-64БВ в упор расстреливает вражеские позиции на северо-западной окраине Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины под постоянным вражеским артиллерийским огнем производят около десятка выстрелов и успешно выходят из зоны выполнения боевого задания.

Когда именно произошло сражение, неизвестно.

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