«К часу ночи танцевали все, кто здесь был: грузины, русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, американцы» 27.12.2023, 12:13

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Как белоруска отметила Новый год в необычной обстановке.

У каждого свой праздник. Для кого-то радость – посидеть в Новый год за столом с семьей, гостями, любимыми салатами и мандаринами, другим же подавай что-то необычное.

Могилевчанка Полина поделилась с сайтом bobruisk.ru своей историей.

«В Грузии из ружья могут выпалить и с балкона вместо фейерверка»

– Прошлый Новый год я провела у моей подруги в Грузии. 31 декабря она отмечает день Рождения и пригласила своих гостей из разных стран в Сванетию. Городок Местия, где мы встретились, считается одним из самых высокогорных поселений в Европе. Город небольшой, похож на маленькую Швейцарию. Неподалеку располагаются местные горнолыжные курорты.

31 декабря мы решили провести по старой традиции – в бане. Но в горах популярны не бани, а банные чаны с водой типа горячих ванн с постоянным подогревом. Ты лежишь в горячей воде на открытом воздухе с видом на лес и с бокалом вина и периодически выходишь обтираться снегом. Так можно просидеть в чане сколько угодно, хоть целый день. Космическое удовольствие.

Новый год отмечали в местном ресторанчике. Всю ночь нам играли настоящие грузинские музыканты на живых инструментах, звучали грузинские песнопения. Музыка оказалась такая зажигающая, что к часу ночи танцевали все, кто здесь был: грузины, русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, американцы. Все плясали в одном кругу, и как мы веселились!

В 12 часов ночи с вином, а не с шампанским, как принято у нас¸ гости высыпали на улицу. Главные «салюты» в Сванетии на Новый год устраивают мужчины, которые поднимаются на башни и стреляют из ружья в небо. Это давняя грузинская традиция. Раньше так оповещали всех, если у человека, к примеру, родился сын или происходило другое важное событие. Практически у каждого рода в Сванетии есть своя каменная башня от четырех до пяти этажей. Но в Грузии иногда из ружья могут выпалить и с балкона вместо фейерверка.

Была у нас еще одна история в эту ночь. Грузины принимают гостей всегда самым лучшим образом. Но очень важно не сказать лишнего, поскольку они очень чувствительны к словам и часто обижаются. С ними нужно быть аккуратным в высказываниях. Один из гостей в компании, приехавший из другой страны, знатно выпил и не очень удачно пошутил про грузин, чем вызвал их негодование. А сваны гордый и суровый горный народ. Их это зацепило. В итоге хозяева стали перед дилеммой: подраться ли с гостями? Пришлось мужу подруги, тоже грузину, договариваться со всеми, и в конце концов он разрулил ситуацию. А поначалу это был такой экшн, что мы не знали, чем все закончится. Но утром гости проспались, еще раз правильно извинились, и весь конфликт нивелировался.

Когда приезжаешь в другую страну, всегда нужно быть аккуратным и бережным к людям и месту, учитывать при общении традиции и особенности менталитета.

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