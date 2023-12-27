Налоговая начала проверку российской телеведущей Ивлеевой после скандальной вечеринки со «звездами» 27.12.2023, 12:20

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Ей грозит до пяти лет

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала выездную проверку в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой после «полуголой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», сообщают со ссылкой на свои источники телеграм-канал Mash и телеканал РЕН-ТВ.

По словам собеседника РЕН-ТВ, проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Вопросы к Ивлеевой возникли еще весной — она должна была погасить задолженность, но так этого и не сделала.

Как уточняет телеграм-канал Shot, ФНС проверяет компанию телеведущей «Ивлеева Продакшн», которую она на фоне большого количества проверок переписала на подругу. При этом проблемы с ФНС есть и двух других компаний телеведущей.

Проверка проводится на предмет уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), утверждает Mash. По этой статье Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы.

Факт начала проверки 26 декабря подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, она проводится по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — отметила Мизулина.

«Полуголая вечеринка» в клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После этого в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с мероприятия, которое посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio.

Провластных активистов возмутило проведение такого мероприятия во время войны, и они начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

МТС, «Тинькофф», VK, ТНТ, НТВ и другие медиа и рекламные компании приостановили сотрудничество с Ивлеевой и ее гостями в клубе «Мутабор».

Против Ивлеевой также был подан коллективный иск на 1 млрд руб. за причинение морального вреда. Его инициатором стал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Истцы собираются перечислить взысканные с Ивлеевой средства в фонд «Защитники Отечества».

В свою очередь Ивлеева записала 20-минутное видео, в котором попросила у «российского народа» дать ей второй шанс. «Мне очень жаль всех, кто пострадал из-за этого мероприятия, из-за моей халатности. Мне очень жаль [свою] маму, которая сносит все эти сложности, мне жаль, что я не могу ее от этого защитить», — отметила Ивлеева.

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