Появились новые фото БДК «Новочеркасск» сразу после поражения ракетами 27.12.2023, 12:29

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Судно тушили как с берега, так и с буксира.

В сети появились новые фото того, что осталось от большого десантного корабля «Новочеркасск» после поражения в порту временно оккупированной Феодосии. Запущенные украинскими пилотами ракеты превратили корабль Черноморского флота РФ в груду железа.

Ее продолжали тушить даже вечером 26 декабря – как с берега, так и с буксира. Фото опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер».

«Вчера вечером БДК «Новочеркасск» еще продолжали тушить, как с берега, так и с буксира МБ-304 Черноморского флота РФ. Обратите внимание на груду железа в воде – это бывший большой десантный корабль», – отмечено в сообщении.

Напомним, о том, что в оккупированной Феодосии раздались взрывы и ВСУ поразили корабль «Новочеркасск», стало известно около 3 часов ночи 26 декабря.

Утром уничтожение «Новочеркасска», который мог перевозить партию «Шахедов», подтвердили в Воздушных силах Украины. Как выяснилось, российская ПВО пропустила две ракеты Storm Shadow.

К вечеру 26 декабря стало известно, что спутниковые снимки подтвердили уничтожение двух российских кораблей в Феодосии.

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