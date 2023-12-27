Под Минском продается стильная дача с шикарной зоной отдыха 6 27.12.2023, 12:34

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Здесь можно жить постоянно.

Можно сказать без преувеличения, что это одна из самых классных дач возле Минска — здесь на редкость удачно сочетаются хорошая архитектура, стильный интерьер, комфорт и шикарная зона отдыха с небольшой банькой (с видом на бассейн из панорамного окна). Цена соответствует внешнему виду, пишет realt.by.

Дача находится в СТ «Виола». Месторасположение отличное — живописная природа, рядом главные горнолыжные курорты в Силичах и Логойске.

До Минска — минут 20 на машине. Товарищество из новых, застройка преимущественно современная, многие живут здесь постоянно.

Наш дом не исключение — он построен с тем расчетом, чтобы использовать его в любое время. То есть, это полноценный загородный дом.

Участок расположен на крайней улице — напротив нет строений, только небольшое поле и лес.

Общая площадь — 125 м2. Дом одноэтажный, с современной оригинальной архитектурой. В экстерьере отметим комбинированную контрастную отделку из деревянного планкена и плитных материалов. Крыша односкатная, металлическая. Со стороны просторной террасы установлены панорамные окна, через которые большая часть дома освещается естественным светом.

Внутри находим очень стильный современный интерьер со вкусом подобранной мебелью и элементами декора.

На полах ламинат и плитка, стены отделаны имитацией бруса и частично широкоформатной плиткой.

Планировка не лишена интересных деталей. Центральную часть с высокими потолками занимает гостиная с камином и кухня.

Спальни расположены по сторонам — одна из них выходит окнами на террасу, а от гостиной ее отделяет лишь стеклянная перегородка.

Так же имеются совмещенный санузел и мини-топочная.

Отапливается дом электрокотлом (с теплыми полами и радиаторами). Можно перейти и на газ — СТ газифицировано. Вода в доме из собственной скважины.

Отдельно и подробнее стоит рассказать про участок. Он достаточно просторный (10 соток), чтобы на нем хватило места и большой парковке, и автонавесу со стороны улицы, и дому, и отдельной банной зоне с уличным бассейном и баней.

Баня компактная, с огромным панорамным стеклопакетом в парилке. Зимой такое сочетание максимально эффектно — греешься на полке, а прямо за стеклом падает снег.

Рядом с баней имеются купель с подогревом и бассейн.

И дом, и баня, и участок продаются в состоянии 100%-й готовности, дополнительных вложений не требуют. Стоит же это все 159 999 долларов.

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