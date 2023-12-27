Шел в комнату, попал в другую 12 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.12.2023, 12:41

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Киркоров разве что на колени не встал.

Яркий портрет состояния провластной «творческой элиты» нарисовал Филипп Киркоров, участник скандальной вечеринки «почти голый» у Ивлеевой.

Как поступил бы свободный человек? Сказал бы: «Вам какое дело до этой частной вечеринки? Что прицепились? Куда хочу, туда и хожу. Вам, скрепные, завидно, что вас не позвали? Тоже хотели заявиться в одном носке?»

Это был бы ответ.

Но Киркоров повел себя иначе, разве что на колени не встал: «Вoт тaк зaглянул нa пять минут на мероприятие… В жизни каждoгo человека бывают моменты, когда зaшел не в ту дверь. Да, я знал o мероприятии, получил приглашение, обещaл прийти и пришел. Но я не знал o характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел».

То есть, Киркоров почти повторил фразу Софии из грибоедовского «Горя от ума»: «Шел в комнату, попал в другую …». Мы в школе над этим смеялись, а здесь комедия стала реальностью.

И добавил: «В нынешнее трудное время не может и не должен артист моего масштаба так безответно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Я осознаю совершенную мнoю ошибку».

Пожалуй, это патриотизм известного рода. Чтобы не отключили от доходов, не закрыли возможность выступать и зарабатывать. Как власти умеют поступать с теми, кто проявляет несогласие с ними, известно. Поэтому и спешат некоторые «исправиться».

Что же должно ответить начальство, услышав патриотическую речь Киркорова? Наверное, ободряюще похлопать по плечу и сказать словами из великой грибоедовской комедии: «Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?»

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