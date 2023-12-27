В Беларуси — сезон ОРВИ 2 27.12.2023, 12:44

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Кто болеет чаще и какие вирусы диагностируют.

Сейчас ОРВИ больше всего болеют дети, а пневмониями — взрослые. Часть пневмоний вызвана коронавирусом, рассказал журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

В Беларуси сейчас сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Больше всего болеют дети до 18 лет, на их долю приходится более 58% заболевших. Специалисты фиксируют и рост уровня заболеваемости пневмониями. Чаще всего их диагностируют у взрослых, их среди общего числа заболевших — 75%.

В стране регистрируют единичные случаи гриппа у непривитых пациентов. Причем люди болеют тремя видами вируса, которые включены в состав актуальных вакцин этого сезона.

В целом рост заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в январе-феврале 2024 года.

Вакцинация против гриппа продолжается. В этом году доступны шесть вакцин от разных производителей: как трехвалентные, так и четырехвалентные.

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