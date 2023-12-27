План «Б»: Данилов раскрыл, что будет делать Украина без помощи США 2 27.12.2023, 12:46

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Против оккупантов будут задействованы новые средства поражения.

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что будет делать Украина при условиях уменьшения военной помощи от США.

Об этом Данилов рассказал «Голосу Америки».

Он выразил уверенность в том, что Украина получит от США пакет необходимой военной помощи, поскольку речь идет об «ответственности и понимании многих процессов, происходящих в мире».

В частности, он считает, что в январе американские законодатели вернутся к голосованию этого вопроса.

«Что касается политического процесса, который есть на территории США – это как раз и является демократией. Есть нормы и правила, которые надо выполнять», - сказал он.

Данилова спросили, есть ли у Украины план «Б» на тот случай, если она не получит пакет помощи от США. В частности, журналистов интересовало производство собственного оружия - патронов, снарядов, дронов.

«Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так и частного, с начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир», - отметил Данилов.

Он также отметил, что сейчас идет процесс создания совместных оборонных предприятий с партнерами.

«В тех или иных странах идут процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где идет совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы», - подчеркнул он.

Данилов сказал, что речь идет о разных специалистах из этих стран, в частности, конструкторах.

«У нас испытание происходит не в условиях, приближенных к боевым, а непосредственно в боевых. И наши военные четко и быстро дают оценку тем или иным средствам поражения. И мы обладаем высококачественной экспертизой в этих вопросах», - сказал Данилов.

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