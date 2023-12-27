Салат на Новый год, от которого невозможно оторваться: готовь сразу много

Салат на Новый год, от которого невозможно оторваться: готовь сразу много1
- 27.12.2023, 12:59
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В этом салате есть аромат копчености и свежесть цитрусовых.
Новый год – это время волшебных моментов, семейного тепла и уюта и, конечно, невероятно вкусных блюд. Сегодня мы поделимся с тобой рецептом особого новогоднего салата, который станет изысканным дополнением к праздничному столу, пишет lux.fm. Встречай – салат с копченой грудкой и апельсинами. Его нежный вкус и оригинальная подача станут достойным дополнением твоего застолья, а пикантное сочетание ингредиентов очарует вкусовые рецепторы. Этот салат заправляется майонезом, хотя ты можешь попробовать заменить на сметану или йогурт.
Салат с копченой грудкой и апельсином
Ингредиенты:
1 пекинская капуста
1 апельсин
1 копченая грудка
2 яйца
майонез
соль
Приготовление:
Для начала нужно нашинковать пекинскую капусту и закинуть ее в миску, добавить майонез и хорошо перемешать. С помощью кулинарного кольца выложи капусту на тарелку – это будет первый слой салата.
Теперь надо нарезать кубиками куриную грудку. Все кубики должны быть одинаковыми и не слишком большими. Перенеси их в кулинарное кольцо на капусту и смажь майонезом.
Следующий слой – это тертые вареные яйца. Каждый слой нужно промазывать майонезом.
Теперь нужно почистить апельсин и порезать его на маленькие кубики. Выкладывай последним слоем апельсин, снимай кольцо и твой новогодний салат готов!