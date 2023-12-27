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Салат на Новый год, от которого невозможно оторваться: готовь сразу много

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  • 27.12.2023, 12:59
  • 2,566
Салат на Новый год, от которого невозможно оторваться: готовь сразу много

В этом салате есть аромат копчености и свежесть цитрусовых.

Новый год – это время волшебных моментов, семейного тепла и уюта и, конечно, невероятно вкусных блюд. Сегодня мы поделимся с тобой рецептом особого новогоднего салата, который станет изысканным дополнением к праздничному столу, пишет lux.fm. Встречай – салат с копченой грудкой и апельсинами. Его нежный вкус и оригинальная подача станут достойным дополнением твоего застолья, а пикантное сочетание ингредиентов очарует вкусовые рецепторы. Этот салат заправляется майонезом, хотя ты можешь попробовать заменить на сметану или йогурт.

Салат с копченой грудкой и апельсином

Ингредиенты:

1 пекинская капуста

1 апельсин

1 копченая грудка

2 яйца

майонез

соль

Приготовление:

Для начала нужно нашинковать пекинскую капусту и закинуть ее в миску, добавить майонез и хорошо перемешать. С помощью кулинарного кольца выложи капусту на тарелку – это будет первый слой салата.

Теперь надо нарезать кубиками куриную грудку. Все кубики должны быть одинаковыми и не слишком большими. Перенеси их в кулинарное кольцо на капусту и смажь майонезом.

Следующий слой – это тертые вареные яйца. Каждый слой нужно промазывать майонезом.

Теперь нужно почистить апельсин и порезать его на маленькие кубики. Выкладывай последним слоем апельсин, снимай кольцо и твой новогодний салат готов!

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