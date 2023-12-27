Охлобыстин: Впереди меня ждет лишь Альцгеймер и простатит 8 27.12.2023, 13:05

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Актер-путинист изъявил желание «умереть красиво».

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, поддерживающий геноцид украинцев и Кремль, впервые описал, как «едва не погиб» в Украине, сообщает obozrevatel.com.

Артист-путинист раскрыл, что это произошло на «Николаевском направлении», когда авто террористов столкнулось с «украинской ДРГ» (диверсионно-разведывательной группой).

Охлобыстин до этого якобы много месяцев не носил бронежилет, но в тот раз почему-то решил позаботиться о своей безопасности. Пропагандистов актер заверил, что готов погибнуть, слоняясь по чужой стране.

Такая перспектива для путиниста звучит лучше смерти от болезни.

«Так случилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы – есть, ДРГ – нет... И действительно, вот, прилетело. Мне подарил перед этим Сладков свой броник. Я долго его не одевал. Не было перспективы, что мы попадем в кашу», – поделился кремлевский шут.

Он признался, что ездил без защиты где-то в регионе «Николаевского направления», вероятно, на юге Украины в оккупированных городах, чтобы привезти «подарки детям» и молитвенник террористам.

«Я как-то всегда на госпожу Удачу (надеялся – ред). Убьет так убьет. Что меня впереди ждет? Альцгеймер, простатит. А здесь так красиво, за государство, еще и с пушками», – помечтал о своей смерти Охлобыстин.

С комментарием актера история окончательно перестала иметь связь с реальностью. Ранее дочь звезды писала, что он с женой съели с гуманитаркой на Донбасс, где отец получил трещину в ребре. Позже уже жена путиниста выдала, что ее с мужем не было.

Женщина сообщила, что когда Охлобыстин вернулся с оккупированных территорий, начал раздеваться и заметил, что «броник немного пробит по касательной». По ее словам, «никакой трещины в ребре актера не обнаружили, но несколько дней оно действительно болело».

В то время сам Охлобыстин утверждает, что повреждение бронижелета заметили сразу, как и то, что пуля задела молитвенник. Сам актер боли не почувствовал вообще, а о пробитой защите ему рассказали оккупанты.

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