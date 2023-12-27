«Пограничник принес ей для ознакомления какое-то решение на литовском языке» 1 27.12.2023, 13:07

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Что изменилось в прохождении границы.

До недавнего времени граждане ЕС на некоторых пунктах пропуска могли въехать, минуя общую очередь. Это позволяло экономить очень много времени. Похоже, лазейку прикрыли, пишет nashaniva.com.

Возможность проехать вне очереди была в пунктах пропуска «Привалка», «Котловка», «Каменный Лог» на границе с Литвой и ныне закрытых «Брузгах» на границе с Польшей. А, например, в пунктах пропуска «Бенякони» и «Брест» отдельных полос для движения граждан ЕС нет, поэтому все стояли в одной очереди и раньше.

Еще до 22 декабря граждане любой страны ЕС имели право въезжать на территорию пункта пропуска и становиться сразу в отдельный канал для граждан ЕС. Владельцы белорусских и других паспортов стояли в общей очереди на въезд.

Как сообщают читатели, с 22 декабря литовская сторона решила не разделять очередь перед пунктом пропуска по принципу гражданства. Путешественники полагают, что на такие меры они пошли из-за увеличения количества конфликтных ситуаций между гражданами разных стран.

«Белорусы недовольны тем, что граждане ЕС заезжают на пункт пропуска, не стоя в общей очереди, начали устраивать на границе разборки с «европейцами» с привлечением полиции», — говорит читатель.

Другой читатель рассказывает, что был свидетелем того, как после введение новых правил белоруска с польским паспортом все равно объехала очередь в надежде на то, что ее пропустят, как и раньше.

«Она простояла перед шлагбаумом в «Привалке» («Райгардас») несколько часов, но литовские пограничники все равно не пропустили ее без очереди. Пограничник принес ей для ознакомления какое-то решение на литовском языке, где якобы была информация об этих изменениях в правилах», — рассказывает читатель.

Еще один читатель, с литовским гражданством, который ранее ездил в Беларусь через «Котловку», рассказал, что из-за этих изменений поездка в Беларусь заняла у него около 30 часов, когда раньше он пересекал границу максимум за 8 часов.

Белорусы с паспортами ЕС при обсуждении нововведений надеются, что эти меры временные и если ажиотаж спадет, то они снова смогут ездить через границу как и раньше.

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