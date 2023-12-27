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Море уничтожило укрепления РФ в Крыму: блиндажи затопило, позиции смыло

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  • 27.12.2023, 13:11
  • 3,032
Море уничтожило укрепления РФ в Крыму: блиндажи затопило, позиции смыло

Видеофакт.

Черное море продолжает противиться возведению на своем побережье во временно подконтрольном РФ Крыму укреплений российских оккупантов.

Так, во время очередного шторма оно снова смыло их позиции и затопило блиндажи.

Соответствующими видео из местных пабликов поделился у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

На них видно, что волн разрушили деревянные конструкции окопов, из-за чего они оказались частично погребенными под песком.

Кроме того, вода подтопила жилые помещения, в которых обитает личный состав ВС РФ.

«Море сломало все позиции. Вырвало с корнями. Чиним их. Песка там намыло вообще. По пояс песка на позициях. Я не знаю, что теперь с этим делать. И так не одно место, там еще дох*ра», — пожаловался один из захватчиков.

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