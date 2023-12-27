Море уничтожило укрепления РФ в Крыму: блиндажи затопило, позиции смыло 1 27.12.2023, 13:11

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Видеофакт.

Черное море продолжает противиться возведению на своем побережье во временно подконтрольном РФ Крыму укреплений российских оккупантов.

Так, во время очередного шторма оно снова смыло их позиции и затопило блиндажи.

Соответствующими видео из местных пабликов поделился у себя в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

На них видно, что волн разрушили деревянные конструкции окопов, из-за чего они оказались частично погребенными под песком.

Кроме того, вода подтопила жилые помещения, в которых обитает личный состав ВС РФ.

«Море сломало все позиции. Вырвало с корнями. Чиним их. Песка там намыло вообще. По пояс песка на позициях. Я не знаю, что теперь с этим делать. И так не одно место, там еще дох*ра», — пожаловался один из захватчиков.

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