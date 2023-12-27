Банки не будут проводить некоторые операции в конце декабря и начале января 2 27.12.2023, 13:20

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К чему стоит приготовиться белорусам.

Белорусские банки предупреждают своих клиентов об ограничениях в совершении операций в конце года. Они связаны с проведением мероприятия по завершению отчетного года в информационных системах. В результате некоторые операции будут недоступны в последние дни декабря и первые дни января.

Так, «Белагропромбанк» проинформировал, что в интернет-банке, мобильном банке, банкоматах и инфокиосках, кассах банка, а также в АИС ЕРИП, будет отсутствовать возможность совершения следующих операций с использованием банковских платежных карточек:

с 23:45 28.12.2023 по 09:00 02.01.2024 погашения задолженности по кредитам;

с 18:45 29.12.2023 по 09:00 02.01.2024 открытия с пополнением вкладных (депозитных) счетов, пополнения открытых в банке вкладных (депозитных) и текущих (расчетных) банковских счетов.

«Беларусбанк» сообщил о следующих ограничениях:

29.12.2023 с 22:00 – 30.12.2023 до 00:00 в подразделениях банка будут недоступны операции по погашению кредитной задолженности; в подразделениях банка с круглосуточным режимом работы – с начала второй смены; в устройствах самообслуживания и каналах ДБО – без ограничений.

29.12.2023 с 22:00 – 01.01.2024 до 00:00 во всех каналах обслуживания, в т. ч. в каналах ДБО и АИС «Расчет» (ЕРИП), будут недоступны операции по вкладным, текущим, базовым счетам, а также счетам, доступ к которым может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки.

«Сбер Банк» также ограничит некоторые операции:

в период с 16:00 29 декабря 2023 по 09:00 03 января 2024 будет отсутствовать возможность погашения кредитов физических лиц в банкоматах, инфокиосках Банка, в системе СберБанк Онлайн, в системе единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП).

предоставление кредитов (выдача/перечисление кредитных средств) физическим лицам осуществляется до 14:00 29 декабря 2023.

в период с 16:00 29 декабря 2023 по 09:00 03 января 2024 будет отсутствовать возможность пополнения кредитных карт «FUN Platinum / КартаFUN», а также депозитных и текущих счетов в АИС ЕРИП.

в период с 17:30 29 декабря 2023 по 00:00 03 января 2024 будет отсутствовать возможность совершения операций по депозитам, текущим счетам (включая их открытие), операций по переводу обезличенных драгоценных металлов между металлическими счетами в системе СберБанк Онлайн. Проценты, начисленные по депозитам 29 декабря 2023 года, будут доступны к снятию 3 января 2024 года.

в период с 12:00 29 декабря 2023 по 00:00 03 января 2024 будет отсутствовать возможность совершения операций по покупке-продаже обезличенных драгоценных металлов на (с) ОМС, открытию/закрытию ОМС в системе СберБанк Онлайн, а также в подразделениях Банка (в период с 12:00 29 декабря 2023 по 09:00 03 января 2024).

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