Стало известно, какую страну в Кремле начали называть «второй Украиной» 3 27.12.2023, 13:25

5,582

Американские аналитики раскрыли цель расширения агрессии РФ.

Американские исследователи из аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW) отметили, что в РФ звучат риторические параллели в нарративах об Украине и Финляндии, что указывает на то, что будущие идеологические и территориальные цели Кремля не ограничиваются одной только Украиной.

Один из российских провоенных блогеров 26 декабря заявил, что благодаря недавно подписанным соглашениям США получили доступ к 35 военным базам в Финляндии, Швеции и Дании, в т.ч. и к финской базе в 137 км от границы с РФ. В общей сложности у Вашингтона есть доступ к 15 военным объектам в Финляндии и 17 в Швеции.

По словам российского источника, Финляндия становится «второй Украиной», предположительно, из-за финских неонацистских организаций и роста националистических движений, таких как Карельский национальный батальон.

Упоминание о неонацизме и национализме перекликается с некоторыми из основных идеологических оправданий, которые Кремль использовал для полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно РФ предприняла ряд мер по противодействию соседней стране в военном отношении. Был создан Ленинградский военный округ, возможная зона боевых действий которого будет располагаться вдоль российско-финской границы.

Все более агрессивная риторика и военная позиция по отношению к Финляндии указывает на то, что РФ преследует обширные цели за пределами поля боя в Украине в особенности из-за недавнего вступления Финляндии в НАТО.

Аналитики ISW не считают, что нынешний военный потенциал РФ достаточен для того, чтобы угрожать Финляндии или любой другой стране НАТО. Но военная риторика создает условия для будущих угроз и напряженности в отношениях с Альянсом, что вызывает беспокойство относительно долгосрочных целей РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».