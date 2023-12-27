«Даешь деньги, так они еще и обижаются, что мало» 27.12.2023, 13:32

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У «Елены 20 рублей» из престижного района Минска появились конкуренты?

После публикации о задержании знаменитой «Елены 20 рублей» в редакцию onliner.by обратились еще два читателя и рассказали о других попрошайках.

Системность тут пока не выявляется, но истории схожи до капли воды: в этот раз мужчины просят граждан помочь в решении проблем. Первый собирает на билет до Москвы, второй — на детское питание для ребенка. Оба красноречиво уговаривают и обижаются, если сумма ниже необходимой.

Анна утром 6 декабря по пути на работу около Minsk city mall встретила мужчину, который подошел к ней ускоренным шагом.

— Выглядел он вполне опрятно и начал просить 150 рублей на поезд до Москвы. При нем был телефон, на котором он просчитывал, сколько ему не хватает. На все мои отговорки, что я спешу и что у меня нет наличных денег с собой, он находил несколько своих аргументов. В какой-то момент я уже сдалась и пошла к банкомату. Конечно, 150 рублей я не собиралась снимать для него, отдала 10 — все, что на тот момент могла безболезненно для себя пожертвовать. Он начал записывать мой номер телефона. Мол, все вернет на телефон. Когда я отдала мужчине деньги, не получила ни словечка благодарности, а снова уговоры, что для него это мало. Снова началось давление на жалость, что ему еще дольше придется собирать эти деньги: «Может, вы сможете дать хотя бы 50 рублей?» К этому моменту я была уже очень зла, и мы распрощались. Надеюсь, что я одна в тот день повстречалась с этим мужчиной.

Антон встретил парня возле супермаркета в Малиновке, на парковке.

— Легенда у него была такая: он якобы работал на стройке в России, но его кинули и деньги выплатят только через неделю. А у него, мол, ребенок не кормлен, и нужны деньги на детское питание за 70 рублей. Он и фото показал, сделанное в магазине рядом. Парень делал вид, что не разбирается в белорусских рублях и не понимает, почему я не могу дать ему 70 рублей просто так. Я дал 5 рублей, но он настаивал, что этого мало, и просил еще. Отвязаться от него было сложно. На вопросы, почему он не попросит денег у друзей, родных, да и того же работодателя, — отговорки и игнорирование. Благодарности не услышал. Деньги обещал вернуть на телефон и даже был согласен, если я куплю ему это питание в магазине: скорее всего, он потом вернул бы его по чеку. К слову, в руках у него был iPhone.

Важно помнить, что доброта и поддержка нуждающихся — благородные качества. Однако, чтобы избежать возможных мошеннических ситуаций, стоит быть бдительными и следовать здравому смыслу. Пожертвования и помощь лучше предоставлять проверенным благотворительным организациям, где эффективно используются средства для поддержки тех, кому помощь действительно необходима.

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