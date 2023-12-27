До последнего гальюна 1 Александр Невзоров

27.12.2023, 13:40

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Спасать корабли Черноморского флота России уже поздно.

Расфигачивание БДК «Новорочеркасск» - это напоминание о том, что ракетные системы ВСУ контролируют практически каждый квадратный метр Крыма.

Крым на «ладони». Он вычислен и разлинован. В любую минуту на его территории может быть уничтожен любой объект.

Пока ВСУ методично и непринужденно раздалбывают русский флот.

Нет сомнения в том, что флот будет убит полностью, до последнего гальюна.

Спасать корабли ЧФ поздно.

Теперь и уйти им никто не даст, ибо открытое море - еще опаснее для русских посудин, чем берлоги в Феодосийских, Севастолольских и прочих портах и секретных доках.

Это не пустые развалины «Марьинки», это серьезная и весомая стратегическая победа ВСУ, которая лишает Крым главного гаранта безопасности.

Крымский воздух тоже «ядовит» для путинской авиации. И концентрация этого ракетно-диверсионного яда нарастает.

В методичности и непринужденности, с которой ВСУ додалбывают ЧФ, есть нечто воистину леденящее.

Это больше чем «флажки над руинами», чем удачи и неудачи в окопах.

Это - неотвратимость, указующая на наличие истинной стратегии.

Очень высока вероятность того, что и сегодняшний пораженческий «плач Ярославны» во всех СМИ и прочие печали Украины - талантливо сотканная дымовая завеса, под которой прячется смерть русской орды.

Смерть тщательно выбрита и иронична.

Ее английский безупречен.

«Вежливым людям» - вежливая смерть.

Александр Невзоров, t.me

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