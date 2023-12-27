«Когда ты в таком месте оказываешься со своим любимым человеком, все обретает еще больший смысл и красоту» 27.12.2023, 13:44

Как белорус встретил Новый год с любимой в горах.

Илья из Могилева рассказал сайту bobruisk.ru о своем нестандартном приключении на Новый год.

– Пару лет назад в новогодние праздники мы с женой путешествовали по Алтаю и останавливались ночевать в горных поселках. А сам Новый год решили провести в поселке мастеров и художников Аскат на берегу Катуни.

Рядом с деревней расположены Голубые озера с прозрачной чистой водой, которые не замерзают зимой. Мы как любители окунуться в ледяной воде не могли оставить без внимания это место. Для желающих здесь и баньку протопят, и уху сварят – в общем, можно прекрасно провести время.

В саму новогоднюю ночь поднялись на гору Менжелик, которая находится рядом с Аскатом. Это была наша вторая гора за день. Виды здесь очень красивые. Казалось бы – всего несколько минут от села, а ты стоишь и с высоты птичьего полета любуешься темными горами, покрытыми лесом, открывающимися просторами, Катунью, огибающей гору, и светящимися в ночи деревнями.

Расстелили на горе полянку с чаем и вкусняшками, болтали и не следили за временем. О том, что пробило двенадцать, узнали, когда увидели, как поселки с разных сторон стали озаряться фейерверками. Это было зрелищно. Золотые салюты на фоне черных треугольников гор продолжались около часа.

Ночью мы еще погуляли по селу, где колядовали местные ряженые в тулупах, люди в костюмах с козьими головами... Аскат вообще считается эзотерической деревушкой – там можно встретить и шаманов, и йогов, здесь есть местный буддийский ретритный центр – в общем, каждый человек найдет что-то себе по душе.

Наутро 1 января не отсыпались в номере, а поехали кататься на лошадях. Часа два прогуливались по горным тропам, снежным полям, лесу и оврагам, набирались впечатлений. Когда мы с Викой едем в путешествие, стараемся, чтобы все наши дни проходили насыщенно.

Поездка на Алтай вспоминается просто сказочной. Все нам говорили, что в горы нужно ехать осенью за яркими красками, что зимой мы увидим лишь белое безмолвие… Но на самом деле мы ничего не потеряли, только приобрели массу впечатлений. Да, было очень холодно. Я не помню, чтобы когда-нибудь еще так мерз, но со временем начинаешь привыкать. Трудно забыть этот белый простор, горы, заледеневшие деревья… Но когда ты в таком месте оказываешься со своим любимым человеком, все обретает еще больший смысл и красоту. С нами здесь случилась настоящая зимняя сказка под Новый год.

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