СМИ: Русские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных 27.12.2023, 13:47

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Боец ВСУ опубликовал шокирующие кадры.

Военнослужащие РФ в очередной раз расстреляли украинских военнопленных.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Говорят Снайпер», который ведет боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов.

В опубликованном видео, которое было снято на беспилотник, видно, как российские военные расстреливают украинских защитников. Как заявляется, на кадрах убивают бойцов 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Бунятов добавляет, что намеренно опубликовал ролик, чтобы все видели, почему Украина не может идти на переговоры с оккупантами.

На кадрах видно как четверо военных, которые имеют камуфляж, характерный для ВС РФ, стреляют в военных, одетые в камуфляж, похожий на пиксель. Украинские военные стоят на коленях и их расстреливают. После этого один из оккупантов подходит к каждому солдату, лежащему на земле, и еще выстреливает из автомата в голову.

На данный момент представители ВСУ или другие силовые ведомства не предоставляли официальных комментариев по видео.

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