50 свободных мест и билеты по 300 злотых: белорусы жалуются на «развод» с билетами на автобусы из Польши в Беларусь 2 27.12.2023, 13:59

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Ажиотажный спрос заставил активизироваться и недобросовестных перевозчиков.

В праздники очереди на выезд из Польши в Беларусь выросли. Билеты на автобусы популярных перевозчиков часто раскуплены до 3 января включительно. Ажиотажный спрос заставил активизироваться и недобросовестных перевозчиков, пишет издание MOST.

Схема может выглядеть так: вы покупаете билет на автобус. В последний момент его отменяют. Но зато появляется другой. Вот только билеты на него значительно дороже.

Например, в фейсбук-группе «Беларусы ў Варшаве» Елена посоветовала не связываться c небольшой транспортной компанией (издание не указывает ее название. — Прим. ред.), осуществляющей перевозки из Польши в Беларусь.

За 15 минут до отправления недобросовестный перевозчик отменил рейс Варшава — Брест. Но тут же появился человек с автобусом, готовый подвезти всех желающих по тому же маршруту.

— 50 свободных мест и билеты по 300 злотых, оплата наличными, — рассказала Елена.

«Некомфортно и небезопасно»

Бывает, автобусы все-таки приходят, но мест в них значительно меньше, чем было заявлено.

Алена тоже пользовалась услугами этого перевозчика. На сайте компании было указано, что перевозить пассажиров будет автобус на 50 мест.

— Приехала старенькая маршрутка на 15 мест. Но у меня хороший опыт. Благодаря тому, что было мало пассажиров, мы очень быстро прошли границу и не стояли на улице.

Иван попал в такую же ситуацию — на вокзал приехал микроавтобус, мест для всех пассажиров не хватило.

— И так в тесноте, да не в обиде мы ехали в Варшаву из Бреста. Очень некомфортно и небезопасно.

«Это бизнес такой, что ли?»

Ответственность за отмену рейсов не всегда лежит на частных перевозчиках — в предпраздничный период поездки отменяют и сами автовокзалы.

— Брестский автовокзал отменил рейс за пару часов до отъезда, — рассказывает Людмила. — Это бизнес такой, что ли?

Марине же и вовсе на Брестском автовокзале предложили добираться до границы на такси, а уже там пересесть в автобус, где есть свободные места.

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