Вышколенная дворня на коленях 2 Aлина Витухновская

27.12.2023, 14:05

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Символична судьба коллаборанта.

Что такое «мирные переговоры»? Это то, что де факто обнулит всю мировую глобальную систему безопасности и международных отношений в принципе. Хотя де юре это может локализовать конфликт на некоторое (небольшое) время.

Формула «худой мир лучше доброй ссоры» в глобальном мире уже не работает. Представьте себе глобальный мир как большую квартиру-студию с полупрозрачными перегородками. И за одной из них лежит разлагающийся труп. А на других площадках стоят столики за которыми предлагается пить кофе, зажав нос? Риторический.

ИЗ КОГО СОСТОИТ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Из кого состоит так называемое (именно так называемое!) российское общество сейчас — преступники, маргиналы, дураки-исполнители, пассионарные лохи, пасионарные провокаторы нацпаты, псевдооппозиция, пушечное мясо, неопределившиеся бессубъектники, нормальные люди (этак процентов 60!), реальная оппозиция (меньшинство), политические субъекты (единицы).

То, что последних мало — ни хорошо и ни плохо. Радикальные преобразования в обществе осуществляют два-три процента населения, остальные подчиняются им в силу обстоятельств.

ГОЛАЯ ИСТИНА

Совершенно непостижимый феномен — почему людей так триггернула заурядная псевдобогемная «голая вечеринка». От моральных обвинений со стороны обоих лагерей перешли к эстетическим. А закончили классическим «деньги это плохо», «русскому человеку деньги не нужны».

Но если бы у русского человека были деньги, хотя бы чтобы не вкалывать как проклятый за ежедневное выживание, русского человека не было бы в кровавой мясорубке.

ГОЛЫЕ ЛЮДИ

Удивительно, что обыкновенный носок на ч… стал красной тряпкой для диктатуры, символом, подобным выстрелу крейсера «Аврора» в 1917-ом году.

Жаль только, что пафос этого послания был дезавуирован самими участниками «голой вечеринки». В лице извиняющихся, особенно Собчак, мы видим вышколенную дворню, практически крепостных. Они двигаются на коротком поводке привилегий и ресурса, которые им выдали в ближайшем парткоме, да там же могут и отобрать.

Вечеринка получилась «голой» во всех смыслах, показав, что у этих людей нет ничего — ни достоинства, ни позиции, ни воли.

Не участвовала бы Собчак в сливе Болотной, не пришлось бы сейчас ползать на коленях.

Символичная судьба коллаборанта.

Aлина Витухновская, t.me

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