Что необходимо сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь удачу 27.12.2023, 14:13

Праздничные ритуалы со всего мира.

Близится Новый год, а значит, самое время наряжать елку, покупать подарки, формулировать желания на 2023-й! Можно верить или не верить в новогодние традиции, но глупо лишать себя возможности воспользоваться маленькой веселой хитростью и пожелать самого заветного под бой курантов. Для этого существует множество разнообразных ритуалов, о которых сайту womanhit.ru рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Съешьте дюжину виноградин

Если в новогоднюю ночь вы хотите не ограничиваться тостами с шампанским, существует множество уникальных новогодних ритуалов со всего мира. Одна из таких традиций пришла из Испании, где считается хорошей приметой съесть дюжину виноградин в полночь. Если вы съедите все 12 в течение 60 секунд (и при этом вам не попадется кислый виноград), вы можете рассчитывать на процветание и удачу в новом году. Вы даже можете загадать желание на каждую съеденную виноградину — в общей сложности 12 новогодних желаний.

Пригласите темноволосого гостя

В Шотландии день перед 1 января называется Хогманай. Новогодний праздник сопровождается множеством уникальных ритуалов. Согласно шотландским преданиям, нужно, чтобы первым человеком, переступившим порог вашего дома в Новый год, был темноволосый мужчина. Это если вы хотите, чтобы в наступающем году вам сопутствовала удача. Если же вы хотите еще большей удачи в наступающем году, то ваш гость должен прийти с подарками в виде лепешек, угля, соли и, конечно же, виски.

Съешьте 12 блюд

Вот идеальный новогодний ритуал для тех, кто любит вторые завтраки и поздние перекусы. В Эстонии считается удачей съесть в новогоднюю ночь гораздо больше, чем три блюда. Считается, что попробовать семь, девять или, лучше всего, 12 блюд в новогоднюю ночь — это принесет удачу в новом году. При этом не обязательно все доедать. Часть этого эстонского ритуала — оставить немного недоеденной еды, чтобы поделиться с духами умерших близких.

Носите одежду в горошек

Если когда-нибудь посетите Филиппины на Новый год, будьте готовы увидеть людей в нарядах в горошек, потому что считается, что ношение одежды в горошек в канун Нового года гарантирует удачу и богатство в наступающем году. На Филиппинах круглые формы символизируют процветание. В конце концов, монеты по форме напоминают горошек. Исходя из этого, люди окружают себя круглыми вещами по мере приближения Нового года, начиная от поедания круглых фруктов, таких как апельсины, и заканчивая более буквальными представлениями, например, ношением полных карманов монет.

Выбросьте что-нибудь в окно

Согласно итальянскому ритуалу, выбрасывание старых вещей освобождает место для удачи. Если вы хотите, чтобы в новом году вам сопутствовала удача и в вашей жизни освободилось место для новых вещей, вы можете присоединиться к традиции выбрасывать мебель из окна. В Италии нередко люди выбрасывают из окон всевозможные вещи — от мелкой бытовой техники до крупной мебели. Если что-то слишком большое, чтобы пролезть в окно, например, старый холодильник, его можно выбросить с балкона. Никогда не стоит выбрасывать из окна или с балкона то, что может причинить кому-то вред. Если вы хотите принять участие в этом ритуале, попробуйте выбросить что-нибудь поменьше, например, старую кисть для макияжа или пару носков.

Повесить лук на дверь

В Греции принято на Новый год вешать на входную дверь связку лука. Это связано с тем, что лук символизирует плодородие, рост и возрождение. Если повесить лук на входной двери, а также внутри дома, то это принесет здоровье, удачу и долголетие в новом году. Если вы хотите продвинуть греческий ритуал встречи Нового года еще на один шаг вперед, вы можете поступить так, как поступают некоторые греческие родители: стукнуть своих детей луком по голове, когда часы пробьют 12.

Позвоните в колокольчик

Наконец, вы можете принять участие в относительно простом новогоднем ритуале, имеющем буддийские корни. Считается, что простой звонок в колокол в полночь приносит удачу и очищает от страданий предыдущего года.

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