The Guardian: По миру распространяется вирус, который превращает животных в «зомби» 3 27.12.2023, 14:19

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Есть вероятность передачи болезни людям.

В последние годы выявляется все больше случаев очень заразной и смертельной болезни «оленей-зомби», которая делает млекопитающих из семейства оленьих похожими на живых мертвецов и от которой не существует лекарств. Ученые допускают, что зараженные животные могут передать болезнь людям и вызвать катастрофу.

Ученые и чиновники в США забили тревогу из-за выявления сотен случаев болезни «оленей-зомби» в национальном парке «Йеллоустон», крупнейшем природном заповеднике страны, который ежегодно посещают миллионы туристов.

Первый случай болезни в парке был зафиксирован еще в ноябре, когда ученые нашли зараженный труп взрослого самца оленя-мула. После этого власти штата Вайоминг, где находится «Йеллоустон», и нескольких соседних штатов настоятельно рекомендовали охотникам не употреблять мясо животных, которые выглядят больными, передает издание The Guardian.

Болезнь «оленей-зомби», или, по-научному, болезнь хронического истощения (Chronic Wasting Disease, CWD) — это очень заразное, смертельное и неизлечимое заболевание, возбудителем которого являются прионы (аномальные белки, разъедающие мозг живых существ).

«Считается, что болезнь распространяется только среди животных семейства оленьих, попадая к ним в мозг и медленно уничтожая его. У зараженных животных исчезает страх перед людьми, а также появляются «пустой взгляд», вялость, худощавость, чрезмерное слюновыделение, странные хаотические движения», — пишет The Guardian со ссылкой на ученых.

Вот, как это выглядит. Видео снято в США летом прошлого года.

Помимо этого болезнь является очень устойчивой к дезинфекционным средствам, радиации и экстремально высоким температурам.

За последние годы патоген успел распространиться на 31 штат США, Канаду, Норвегию, Финляндию, Швецию, Южную Корею и Россию.

Из-за невозможности лечения CWD любые зараженные особи убиваются, а их тела сжигаются. Перед этим зоны распространения болезни оперативно локализуются, однако не всегда получается отследить случаи заражения, ведь симптомы часто проявляются только через год после попадания прионов в организм животных.

При этом, как отмечает The Guardian со ссылкой на ученых, существует риск передачи данного заболевания от животных к человеку, так как его массовое распространение среди животных может привести к мутациям патогена.

Плюс ко всему, в лабораторных условиях CWD смог успешно передаться грызунам и некоторым приматам.

«Но никто не говорит, что передача заболевания людям обязательно произойдет. Мы говорим только о потенциале чего-то подобного и людям важно быть готовыми. Тем более, что сейчас ввиду распространения патогена в «Йеллоустоне», люди будут чаще обсуждать и встречать болезнь в природе, что сделает отношение властей к этой проблеме более серьезным и бдительным», — считают ученые.

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